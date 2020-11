SUPERLEGA - Domani 'Eurosuole Forum (ore 18) arriva Verona. Jiri Kovar, ex di turno: «Siamo abituati a giocare ogni tre giorni ma ci siamo allenati al meglio». Mercoledì 2 dicembre a Civitanova il recupero contro Cisterna

La Lube è pronta a scendere in campo tra le mura amiche a caccia dei 3 punti contro la Nbv Verona. L’anticipo del primo turno di ritorno della Regular Season va in scena domani (sabato 28 novembre, alle 18, all’Eurosuole Forum), con diretta Rai Sport, live su raiplay.it e diretta Radio Arancia. Secondi in classifica a -1 da Perugia, complice la vittoria della Sir a Milano, gli uomini di Fefè De Giorgi, che non giocano dal 15 novembre, vogliono riscattare il passo falso in casa con Vibo. La Nbv Verona di Radostin Stoytchev è nona con 9 punti in 8 match giocati. Il team veneto domenica scorsa è caduto in 4 set nel derby interno con Padova. Oggi i biancorossi hanno effettuato un allenamento tecnico, domani mattina si terrà la rifinitura. Nel frattempo, la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato che mercoledì 2 dicembre (alle 18) all’Eurosuole Forum, la Lube e la Top Volley Cisterna recupereranno la gara del 9° turno di Regular Season. Inizialmente in programma domenica 8 novembre, il match fu rinviato due giorni prima dell’evento per la presenza di positivi al Coronavirus nel gruppo squadra pontino. La Lube deve anche recuperare l’incontro del 10° turno di andata della Regular Season al Pala Barton con la Sir Safety Conad Perugia, mentre ha già anticipato la sfida interna dell’11ª e ultima giornata di andata.

La rivale di giornata- La Nbv Verona, priva dell’indisponibile Kimerov, si presenta con una grande certezza, lo schiacciatore Matey Kaziyski, e una novità, l’opposto Mads Kyen Jensen, arrivato dopo l’uscita di scena di Boyer e autore di un buon esordio. Confermati Luca Spirito punto fermo della regia gialloblù, il giovane talento Asparuhov in banda, Bonami a issare gli scudi in seconda linea e il centrale francese Aguenier. Sempre più robusti i rami verdi della squadra gialloblù, con le conferme di Zanotti e Donati, l’arrivo del volto nuovo Caneschi nel reparto centrali e il ritorno a casa di due giovani prospetti cresciuti nel settore giovanile veronese, Milan Peslac e Giulio Magalini. A torneo in corso è tornato in campo Thomas Jaeschke dopo gli infortuni che lo hanno tenuto fermo a lungo.

Parla Jiri Kovar, uno degli ex – «Sono passati diversi anni dalla stagione a Verona – dice lo schiacciatore della Lube -. Conservo bei ricordi, ma guardo avanti e nella sfida contro gli scaligeri dovremo restare concentrati sul nostro gioco cercando di dare il massimo per prendere i 3 punti. Per atleti come noi, abituati in carriera a scendere in campo ogni tre giorni, è strano passare oltre una settimana senza gare ufficiali, ma questo è un periodo particolare e, in ogni caso, ci siamo allenati al meglio. Ci faremo trovare pronti».

Radostin Stoytchev sul match di domani: «Questa settimana abbiamo avuto più giocatori a disposizione per allenarci, anche se non eravamo al 100% – dice l’allenatore Nbv Verona – . Ci manca Kimerov che dopo il ricovero in ospedale sta meglio ed è a casa, ma lo rivedremo in campo tra mesi. La trasferta con la Lube sarà tosta. Come dicevo a inizio stagione, Lube e Trento sono i team più forti del torneo, è difficile dire a cosa fare attenzione, perché hanno un gruppo solido in tutti i reparti. Abbiamo due obiettivi: giocare un buon volley e cercare di avvicinarci al loro livello. Speriamo entro il prossimo mese di ritrovare il ritmo al 100%. Cercheremo di metterli in difficoltà con la nostra grinta e il cambio palla».