TV - Il duo power-rock di Filottrano è lanciatissimo. Nel battibecco con Hell Raton, Manuel Agnelli ha annunciato che DD e Frankie apriranno i concerti del suo prossimo tour

Spediti e di corsa verso la semifinale di X Factor 2020. I Little Pieces of Marmelade saranno ancora protagonisti del talent show di Sky, come lo sono stati nelle due manches del quinto live che ieri sera ha registrato l’eliminazione di Melancholia e Cmqmartina. Nella prima hanno suonato a modo loro la cover ‘I Am the Walrus’ dei Beatles, nella seconda il loro inedito ‘Digital Cramps’.

Comunque vada, dalla puntata di ieri sera è già chiaro che i due musicisti filottranesi sono lanciatissimi e apriranno i concerti del prossimo tour di Manuel Agnelli. Lo ha rivelato lo stesso giudice che li ha voluti nella sua squadra durante un un ‘battibecco’ con il collega di giuria Hell Raton. Se Emma («sono stati forti tanto quanto la presentazione del giudice») e Mika («la loro è una chitarra che urla») ieri avevano alzato il pollice dopo la performance del duo rock-power, Manolito l’ha stroncata. «Siete ripetitivi, è vero siete energia e siete forti, siete una ‘rottura’ dentro questo programma ma per me non è abbastanza. Facciamo finta che arrivate in finale e vincete questo programma. Che cosa c’è dopo? – Hell Raton ha domandato a DD e Frankie – Siete fighi ma suscitate su di me nostalgia». Manuel ha reagito. «La tua è una tattica Manuelito: ripeti sempre le stesse cose finché non diventano vere, un po’ come in politica. – ha ribattuto – Io non cadrò in questo tranello…. Dopo ci sono io e la mia agenzia. Io produrrò il loro prossimo disco e li porterò come opening del mio prossimo tour, questa è la realtà». Uno ‘scambio di vedute’ subito stoppato da Alessandro Cattelan con l’invito a mettersi «nei panni di questi ragazzi che, come i figli, vedono litigare i genitori e poi soffrono». Comunque vada, i LPOM sono sempre più fra gli assoluti protagonisti di questa edizione.