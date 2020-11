PANORAMI MERAVIGLIOSI negli scatti postati da Sarnano Neve e Bolognola Ski. Gli impianti sono chiusi e lo resteranno se le Marche rimarranno in zona arancione, solo i residenti della zona hanno potuto godersi la bellezza del paesaggio

Che splendida giornata da trascorrere sulle montagne sarebbe stata quella odierna per tutti gli appassionati. Le foto che arrivano da Sassotetto di Sarnano e Bolognola testimoniano le neve caduta nei giorni scorsi e panorami meravigliosi che si stanno godendo solo i residenti dei due comuni. La stagione invernale è alle porte, i gestori degli impianti, ora ovviamente chiusi, e i ristoratori della zona sperano nel ritorno delle Marche in zona gialla per accogliere i visitatori, garantendo tutte le misure per divertirsi in sicurezza.