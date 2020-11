IL COMUNE ha dato mandato alla Civita.S di interrompere il servizio fino alla revoca dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del Covid

Sospeso a Civitanova il servizio notturno della gestione dei parcheggi a pagamento del venerdì e sabato sera dalle 20 alle 24 fino al termine degli effetti dei provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del Covid-19. A comunicarlo in una nota il Comune. «In considerazione dell’attuale stato di emergenza epidemiologica e degli ultimi Dpcm con i quali la regione Marche è stata inizialmente inserita nell’area gialla e successivamente nell’area arancione è stato dato mandato alla società Civita.S di interrompere il servizio notturno della gestione dei parcheggi a pagamento, del venerdì e sabato sera dalle 20 alle 24 fino alla revoca dei provvedimenti enunciati. Il personale ausiliare interessato verrà impiegato durante l’orario giornaliero in sostituzione delle ore serali».