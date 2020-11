LO SPETTACOLO sarà trasmesso gratuitamente su piattaforma web sabato alle 21,15. Rientra nel progetto "Marche in vita", è di Luca Violini e Radioteatro

Sabato 14 novembre alle 21,15 dal teatro Mestica di Apiro sarà trasmesso gratuitamente su piattaforma web lo spettacolo di “Radioteatro” di Luca Violini “Fa lento. Giacomo Puccini, il destino di un genio”. Per prenotare la poltrona virtuale gratuita: 320 .5623974: Lo spettacolo rientra nel progetto “Marche in vita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” . «Come sapete, purtroppo, in questo momento è vietato svolgere spettacoli in presenza di pubblico – spiega Luca Violini – ma noi abbiamo deciso, insieme alla Regione Marche, al consorzio Marche spettacolo ad Amat e al comune di Apiro, di non annullare l’appuntamento, di non fermarci e quindi di proporvelo su web, prenotando la vostra poltrona virtuale gratuita, per ritrovarci insieme a condividere le emozioni legate al viaggio attraverso la vicenda umana e sentimentale di Giacomo Puccini . “Fa lento” è la storia di un uomo che avrebbe voluto fuggire dalla musica, ma che dalla musica fu catturato e lanciato in orbita, molto più su, di quanto avesse mai immaginato. E’ la storia dello stesso uomo, e del suo disperato bisogno di continuare a conquistare, per rispondere a qualche oscura domanda del cuore, o forse solo per non avere mai incontrato – nella realtà – la donna che in fondo ha sempre sognato, Liù».