PORTO RECANATI - Lavori sulla provinciale 100 che porta a Scossicci: 200mila euro per sistemare scogliera, marciapiedi e balaustra

Danni per la mareggiata, partito il secondo cantiere lungo la provinciale Porto Recanati – Scossicci. Il costo dei lavori è di 200mila euro. Si tratta della sistemazione della scogliera, del marciapiede e della balaustra, danneggiati dalla mareggiata dello scorso autunno. La Provincia di Macerata ha affidato i lavori, finanziati dall’ente stesso, alla ditta Nicola Papa. Contemporaneamente, nel tratto più a nord prosegue l’intervento, iniziato due settimane fa, di ricostruzione del marciapiede, del corpo stradale e anche della scogliera a ridosso della provinciale. In questo caso, l’appalto, del valore di 300mila euro, è stato affidato alla ditta Fernando Del Bello. «Subito dopo la mareggiata – dice il presidente della Provincia Antonio Pettinari – c’eravamo attivati per reperire i necessari finanziamenti per il ripristino della strada, del marciapiede e della balaustra, sia presso la Regione Marche e il competente dipartimento nazionale della Protezione civile, sia inserendo la spesa nel nostro bilancio. Dopo la progettazione e l’acquisizione di vari pareri, tra cui quelli urbanistici e ambientali, abbiamo scelto di effettuare gli interventi in questo periodo per evitare intralci alla mobilità e conseguenti disagi a villeggianti e turisti che nei mesi estivi utilizzano questo tratto».