Macerata e il suo patrimonio artistico sono i protagonisti del progetto “Opera tua”. Fino al 30 novembre tutti potranno votare con un semplice clic per restaurare la settecentesca tela eseguita dal pittore maceratese Filippo Palazzetti, allievo a Roma di Francesco Trevisani, per la chiesa di Santa Maria delle Vergini, resa inagibile dal terremoto del 2016. Il dipinto, di notevole levatura, è stato subito ricoverato presso i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi ma necessita di restauro prima di tornare ad essere fruibile. L’iniziativa, promossa da Coop Alleanza 3.0, mette in “competizione” ogni mese due opere d’arte di una regione e quella che otterrà il numero maggiore di voti sarà restaurata. A novembre tocca alle Marche e la competizione è tra Senigallia e Macerata. Chiunque può votare anche per più volte e non è richiesta alcuna registrazione. Il voto di ciascuna persona consentirà quindi di proseguire nell’importante lavoro di recupero dell’intero ciclo decorativo della prestigiosa chiesa delle Vergini. Per votare basta collegarsi al sito https://www.coopalleanza3-0.it/1-per-tutti-4-per-te/votazioni-opere .