L'INAUGURAZIONE il 30 ottobre. Ad annunciarlo la sindaca Cristina Gentili che oggi ha ricevuto due importanti riconoscimenti per il suo paese

Il 30 ottobre a Bolognola si inaugura la terza area camper, realizzata grazie ai fondi della ricostruzione post sisma. Ad annunciarlo la sindaca Cristina Gentili oggi durante l’incontro “Bolognola in camper”, organizzato dalla Proloco nella sala convegni Marchetti. L’incontro nasce in occasione dell’ingresso ufficiale nei circuiti “Comune amico del turismo itinerante” e “Montagna amica del turismo itinerante”. Entrambi progetti ideati e promossi dalla Federazione Nazionale “Unione Club Amici”.

«A Bolognola i camper sono benvenuti – dice la presidente della Pro Loco -, stiamo partecipando ad un bando regionale per il miglioramento delle due aree camper che possediamo» La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta alla presenza delle Autorità, tra cui il neo consigliere regionale Gianluca Pasqui, alla sua prima uscita ufficiale, dei responsabili nazionali dell’Unione Club Amici e degli ospiti, camperisti e non, che hanno avuto il piacere di intervenire. Il neo consigliere Gianluca Pasqui si è mostrato orgoglioso del doppio riconoscimento ricevuto da un Comune della sua terra e ha dimostrato interesse alle attività inerenti il turismo itinerante e non. Maria Pepi, presidente di Area Centro Est, dopo aver dato lettura del messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera, ha illustrato le attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo del turismo itinerante che, in questo particolare momento rappresenta una grande risorsa nella ripresa economica, e ha ringraziato l‘amministrazione comunale per aver aderito ai progetti ed essere il primo Comune italiano a fregiarsi dei due prestigiosi titoli, il primo comune nelle Marche con il riconoscimento “Montagna Amica del turismo itinerante”.

Gabriele Gattafoni, presidente d Camping Club Civitanova e Responsabile del progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, ha sottolineato che il turismo itinerante è fra i pochi a poter garantire presenze turistiche per 365 giorni l’anno, che predilige i piccoli borghi e le peculiarità dei territori e, inoltre, che il comune di Bolognola entrando a far parte dei circuiti potrà avere maggiore visibilità approfittando delle possibilità offerte dall’Uca per la promozione del territorio alle fiere di settore. La cerimonia si è conclusa con la consegna, nelle mani della sindaca Cristina Gentili, degli attestati e dei cartelli stradali “Comune Amico del Turismo Itinerante” e “Montagna Amica del Turismo Itinerante”, da parte di Gabriele Gattafoni e Maria Pepi in rappresentanza dell’Unione Club Amici.