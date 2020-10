SAN SEVERINO - Fondatore della Ralò Srl “Castellino” si è spento ieri a 89 anni. Si era trasferito nelle Marche negli anni Settanta

Addio a Vincenzo Lombardo, fondatore della Ralò Srl “Castellino”, rinomata azienda produttrice di olive e antipasti di San Severino e Matelica. Aveva 89 anni e si è spento questa mattina a San Severino, paese in cui nel 1976 si trasferì per portare la sua azienda da Roma. In questi anni è riuscito a far diventare la Castellino un fiore all’occhiello tra le aziende del territorio, famosa ormai per i suoi prodotti in tutto il mondo. La sua filosofia aziendale che lo ha contraddistinto sempre: «La qualità del prodotto e soprattutto la serietà nei confronti dei clienti, considerati collaboratori e non solo». Amava la sua terra di origine la Sicilia, e amava allo stesso modo le Marche, una regione su cui ha investito tutta la sua professionalità e che lo ha portato nel giro di poco tempo a far crescere l’azienda fino a farla diventare un’industria alimentare sinonimo di qualità ed innovazione. Il figlio Francesco, general manager dell’azienda, lo ricorda come «un vero Cavaliere del lavoro, che ci ha insegnato l’impegno e l’entusiasmo nell’affrontare ogni nuova sfida e sarà sempre ricordato con affetto da tutti i suoi dipendenti». Le sue ultime parole sono state: «Faremo grandi cose». Amante dell’arte, è stato anche scrittore di numerose poesie e romanzi sempre legati alla sua terra di origine. I funerali si celebreranno domani sabato 17 ottobre alle 15 nella chiesa di San Domenico a San Severino.