CIVITANOVA - Al Cosmopolitan l'elezione del nuovo referente per la funzione pubblica del sindacato, espressione del territorio maceratese

Marcello Evangelista è il nuovo segretario Marche Uil Fpl. Il passaggio del testimone è avvenuto ieri all’hotel Cosmopolitan di Civitanova alla presenza dei vertici della Segreteria nazionale. All’ordine del giorno della riunione del consiglio direttivo regionale della Uil Fpl delle Marche anche l’elezione del nuovo segretario regionale per la funzione pubblica, espressione del territorio di Macerata. Sono stati nominati anche i componenti del consiglio: Maria Grazia Tiritiello (autonomie locali), Alberto Beltrami (sanità privata e terzo settore), Cristian Mora (autonomie locali), con riserva per il quinto componente. La nuova segreteria regionale raccoglie una importante eredità frutto del lavoro e dell’impegno dei tanti delegati aziendali ed Rsu Uil delle Marche grazie ai quali negli ultimi anni ha visto crescere i propri consensi e la propria rappresentatività in ogni settore della pubblica amministrazione e in modo particolare nel comparto sanità al cui personale è stato richiesto uno straordinario apporto nelle fasi cruciali e più delicate della recente emergenza sanitaria.