MANIFESTAZIONE per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Presente anche Natalia Conestà insieme ai ragazzi di "Futuro è ora": «Dibattito sullo ius culturae fermo in Senato. Non si può più aspettare, ce lo chiedono i bambini che sono privi della fondamentale garanzia di essere riconosciuti come italiani»

Demos Marche a Roma per la legge sulla cittadinanza. Una delegazione composta dalla civitanovese Natalia Conestà e alcuni cittadini di seconda generazione è scesa in piazza nella giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Una manifestazione organizzata e promossa da una serie di associazioni tra cui Nibi (Neri Italiani, Black Italians, Black Lives Matter Roma), l’europarlamentare e medico di Lampedusa Pietro Bartolo, Matteo Orfini, Weworld, la deputata Lia Quartapelle, l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, oltre ad una serie di partiti e associazioni, sindacalisti e personalità ed intellettuali come Enzo Brogi, Cathy La Torre, il vignettista Sergio Staino e comitati e movimenti. Dalle Marche questa mattina sono partiti anche i ragazzi di Futuro è ora, lista promossa dalla stessa Conestà, che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Civitanova per dare voce proprio agli stranieri di seconda generazione. «La riforma della cittadinanza è un argomento su cui la politica non trova il coraggio per compiere un passo decisivo. Ieri il dibattito sullo ius soli si è esaurito con un tentativo di voto, oggi il confronto sullo ius culturae è fermo in Senato, scalzato da altre priorità che anche noi riteniamo necessarie, ma non si può più aspettare. Ce lo chiedono i bambini che sono privi di una fondamentale garanzia ovvero essere riconosciuti come italiane e italiani, a tutti gli effetti», spiega l’esponente di Demos.

