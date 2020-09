MACERATA - Gli auguri dei parenti e degli amici e il grazie del presidente dell'associazione per la generosità dimostrata

Italo Fattore e Daniela Prenna celebrano oggi le loro nozze d’oro. Insieme ad amici e parenti, allietati dal coro Sibilla di cui Italo fa parte da 40 anni, si stanno godendo la loro festa per i 50 anni di matrimonio. Il gruppo canoro, che si è esibito nel corso del pranzo e ha cantato in chiesa durante la funzione, è stato ringraziato per le bellissime esibizioni. La generosità di Italo e Daniela è tale che i due non hanno chiesto regali ma offerte all’Afam Alzheimer Uniti Marche per il progetto Macerata Città amica della persona con demenza. Il presidente dell’Afam Alzheimer Uniti Marche, a nome personale e dei familiari che rappresenta, ringrazia sentitamente Italo e Daniela per l’attenzione e tutti i partecipanti per la generosità.