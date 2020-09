SPETTACOLO - Il riconoscimento per il presentatore di San Severino arriva dopo una estate difficile per gli eventi: «Nonostante tutto io e Fabbricaeventi.com siamo stati protagonisti»

Di certo non è nuovo al mondo dello spettacolo e della satira giornalistica, Marco Moscatelli. Il presentatore di San Severino, da anni, attivissimo nell’organizzazione di eventi, ha messo proprio in questi giorni un tassello in più nel suo curriculum. La iena Filippo Roma lo ha voluto nel suo staff per essere il segnalatore ufficiale delle Marche per le Iene. Nuova collaborazione televisiva quindi per Moscatelli che in passato aveva anche partecipato alla gara degli inviati di “Striscia la notizia”. Solo per un soffio, in finale, fu battuto da Pino Abete, ancora oggi nello staff del programma.

Come è nato il suo rapporto con Filippo Roma?

«Tutto è iniziato nel 2014 quando è stato invitato nelle Marche come ospite e presentatore. Da lì ci lega un’amicizia personale che in diverse occasioni ci ha portato anche a collaborare. Il primo servizio fatto insieme è quello del piccolo Simone (il bimbo di Macerata con gravissime ustioni che aveva bisogno di cure particolari ndr). La nostra amicizia si è sviluppata anche professionalmente con la presenza frequente di Filippo Roma nelle Marche. Al tempo stesso io ho la possibilità di segnalare casi e situazioni che ritengo siano meritevoli di un intervento da parte delle Iene che poi verranno valutate»

Questo riconoscimento arriva dopo una estate difficile per gli eventi…

«Estate difficilissima ma che abbiamo affrontato, come sempre con entusiasmo e nel rispetto delle regole. Nonostante tutto siamo stati protagonisti sia io personalmente che con Fabbricaeventi.com, la società che guido con Chiara Nadenich e che ci ha visti organizzare eventi su diverse piazze. Tra i tanti il ritorno del Gran Galà della Moda a San Severino in collaborazione con Confartigianato Imprese e Fashion Mood a Grottammare».

