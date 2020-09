A Civitanova si accendono i Motor Days

TAGLIO DEL NASTRO domani alle 10, in mostra le ultime novità dell'expo auto, moto ed ebike. E poi percorsi test, offroad, onroad e drifting taxi, freestylers, trial e car stuntman. Simulatori, concerti e dj set, street food village, area giochi bimbi per una tre giorni imperdibile

Si accende domani il Motor days di Civitanova. E’ tutto pronto al quartier generale per l’avvio della tre giorni dedicata al mondo delle due ruote, dei motori e dell’industria automobilistica. In arrivo anche Vittorio Brumotti. E’ tutto pronto nel villaggio Motor days per che trasformerà nel weekend Civitanova nella capitale dei motori.

Da domani a domenica nei 50mila metri quadrati allestiti ci saranno in mostra le ultime novità dell’expo auto, moto ed ebike. E poi percorsi test, offroad, onroad e drifting taxi, freestylers, trial e car stuntman. Simulatori, concerti e dj set, street food village, area giochi bimbi e tanto altro. Tra gli ospiti anche Dj Ringo che curerà la selezione musicale dell’evento. Tra gli artisti sul palco venerdì 18 Andy dei Bluevertigo & the bowieness e il progetto Rezophonic con special guest Cristina Scabbia e sabato 19 il ritorno della rock dance psichedelica dei Rockets preceduta dai Tnt Ac tribute band con annesso il raduno Harley Davidson. La domenica chiudono i Forfeit the Game, cover band dei Linkin Park e il chitarrista Giuseppe Scarpato con il suo power trio. Si inizia domani con il taglio del nastro alle 10 e subito l’ingresso libero per alcune scolaresche del comprensorio che visiteranno l’intero villaggio e saranno intrattenute da lezioni di educazione stradale a cura della polizia stradale.

Contemporaneamente la kermesse ospiterà un nutrito gruppo di persone diversamente abili proveniente da associazioni del territorio che saranno protagonisti della mototerapia insieme ai moto freestylers dell’evento e proveranno il brivido delle 2 ruote in tutta sicurezza. I Motor Days sono il primo evento post covid del segmento motori, a svolgersi in italia dopo il lockdown che ha costretto il rinvio dei principali saloni internazionali. La direzione sottolinea che, data la vastità dell’area, sarà consentito l’ingresso ad un numero ingente di persone nel rispetto delle norme covid e ci sono ancora tanti biglietti disponibili. Per l’ingresso è obbligatorio indossare la mascherina e l’utilizzo è sollecitato anche nelle aree expo al coperto. Previste le navette per l’ingresso: per raggiungere l’area sarà possibile parcheggiare in zona seguendo l’apposita cartellonistica che guiderà il pubblico nelle piazzole di parcheggio predisposte. In alternativa si potrà usufruire di navette gratuite che gireranno no stop dalle 10 del mattino fino all’1,30 di notte per tutti e tre i giorni della manifestazione e faranno la spola da alcune zone di Civitanova verso il villaggio e viceversa. Fermate davanti al Cecchetti, lido Cluana, stazione autobus Cristo Re, stazione ferroviaria, piazza XX Settembre, Donoma. Ingresso 10 euro valido per tutto il giorno con la possibilità di abbonarsi ai 3 giorni al costo di 20 euro.