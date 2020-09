TAGLIO DEL NASTRO - La soddisfazione del sindaco Barbieri: «Un obiettivo già presente nel programma elettorale e raggiunto con un investimento programmato, consentendo per la prima volta l’istituzione del tempo pieno e prolungato»

Taglio del nastro per la nuova cucina realizzata nella sede della scuola Primaria “Olimpia” a Montefano, alla presenza del sindaco Angela Barbieri, della dirigente di plesso Filomena Greco e di Don Ignazio che ha impartito la sua benedizione. «Un obiettivo già presente nel programma elettorale e raggiunto con un investimento programmato: la somministrazione diretta dei pasti anche alle scuole Primaria e Secondaria, oltre alla scuola dell’Infanzia, consentendo così, per la prima volta a Montefano, l’istituzione del tempo pieno e prolungato – si legge in una nota del Comune -. La precedente Amministrazione Comunale “non credeva” in questa modalità ignorando così le necessità di molte famiglie e non ha mai fatto quei passi, invece necessari, ad offrire un contesto scolastico attuale e di servizio alla comunità. Come affermato dalla professoressa Greco, il servizio mensa non è solo un sostegno alla comunità ma anche un’opportunità di socializzazione maggiore per i bambini e i ragazzi. Fino ad oggi i pasti dei bambini della sola scuola dell’infanzia erano somministrati dalle cucine della Casa di Riposo “A. Cristallini”.

Ma adeguare le cucine della casa di riposo non poteva rappresentare la soluzione ad un’esigenza diversa, quella di un servizio dedicato ai ragazzi sotto tutti i punti di vista. Peraltro, l’open space in cui si svolgono le attività comuni (recite, eventi natalizi, feste di fine anno, incontri con i genitori) non è stato affatto ridotto grazie all’utilizzo di alcune aule disponibili, mettendo così a profitto ampi spazi per la cucina». «La scuola Olimpia doveva dotarsi di una struttura che permettesse di non dipendere in alcun modo da altri, soprattutto in questi tempi difficili, e di offrire un servizio nuovo ed atteso da tutti. afferma il sindaco, Angela Barbieri -. La nuova cucina non rappresenta assolutamente un investimento superfluo ma la risposta concreta alle necessità di tante famiglie che hanno “bisogno” del tempo pieno e prolungato per lavorare con serenità e nella certezza che i propri figli abbiano un menù pensato per loro e biologico, come raccomandato dalla Regione Marche che in tal senso erogherà un contributo economico. I posti di lavoro non sono persi, anzi: una delle cuoche della casa di riposo ha avuto completato l’orario di lavoro secondo contratto alla primaria Olimpia e ben altre tre persone sono state già assunte per garantire l’eccellenza del servizio».