CIVITANOVA - L'incidente all'incrocio tra le vie Principe di Piemonte e Umbria, il 42enne a bordo del due ruote è stato trasferito a Torrette

Scontro tra auto e scooter, un 42enne a Torrette. E’ successo poco dopo le 8 in via Principe di Piemonte, all’altezza dell’incrocio con via Umbria sulla Statale 16 a Civitanova.

Da una prima ricostruzione, pare che lo schianto sia stato causato da una mancata precedenza. Una Range Rover Evoque stava uscendo dalla stradina laterale, mentre il 42enne stava andando in direzione sud, quando è stato travolto. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, carabinieri e polizia locale per la viabilità. Viste le condizioni dell’uomo a bordo dello scooter, i medici hanno richiesto l’intervento di Icaro per il trasferimento all’ospedale di Ancona. Per lui una prognosi di 30 giorni per la frattura della clavicola. La circolazione è stata interrotta e a tratti fino allo sgombero della carreggiata, con code e rallentamenti. Ulteriori accertamenti sono in corso.

(foto De Marco)

(ultimo aggiornamento alle 12,25)