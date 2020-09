TAPPA venerdì della corsa dei due mari, i ciclisti giungeranno al traguardo di Sassotetto intorno alle 16. La strada sarà chiusa dalle 14

Durante l’estate Sarnano ha registrato un flusso di presenze davvero importante. E ora è in arrivo anche la Tirreno-Adriatico. «Se l’apertura della suggestiva Via delle Cascate Perdute, divenuta subito virale sui social, ha riacceso l’interesse verso il nostro borgo, l’organizzazione generale della stagione estiva è stata tale da valorizzare questa grande visibilità», commenta infatti il sindaco Luca Piergentili. «Solo nel mese di agosto ci sono state ben 38 passeggiate guidate del centro storico con un totale di circa 1.000 visitatori, l’80% dei quali hanno prenotato trovando il contatto telefonico dal sito sarnanoturismo.it o dagli altri nostri social» aggiunge il vicesindaco e assessore al Turismo Franco Ceregioli. «Si sono svolte 12 escursioni in montagna organizzate dall’associazione Appennino Emozioni: dalle passeggiate al tramonto sui Piani di Ragnolo, alle cime panoramiche di Sassotetto, fino alla pittoresca Valle del Rio Terro con la Cascata di Soffiano. Altrettanto si può dire per il mondo del bike che ha visto a lavoro le Associazioni Sibillini Park Enduro e Sarnano in Bici e il nuovo BikePark Sarnano Experiences. Grande successo anche per gli eventi musicali e culturali a cui hanno partecipato oltre 1.000 persone, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le misure precauzionali anti-Covid. Le strutture ricettive e i ristoranti hanno registrato il pienone nei mesi di luglio e agosto e le Terme di San Giacomo sono state sempre operative registrando il tutto esaurito». L’estate, però, non è finita e per il prossimo weekend Sarnano ha in programma altri appuntamenti. Venerdì sarà di nuovo tappa regina della Tirreno Adriatico, la gara ciclistica di rilievo internazionale partita lunedì 7 da Lido di Camaiore. I ciclisti giungeranno al traguardo di Sassotetto intorno alle 16. La strada da Sarnano a Sassotetto verrà chiusa al traffico dalle 14 e l’accesso all’area del traguardo sarà riservata solo alle persone munite di pass, ma il pubblico potrà disporsi ordinatamente lungo la strada sempre indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. «La Tirreno Adriatico è un’importante vetrina internazionale ed è una grande occasione di promozione del territorio – aggiunge Piergentili – la salita di Sassotetto è considerata dai ciclisti tra le più “eroiche” d’Italia e regala agli appassionati emozioni uniche. In generale, quello del bike è un cluster turistico sempre più importante e Sarnano ha messo in atto una serie di importanti iniziative per posizionarsi in questo segmento: ai già esistenti percorsi per Mtb ed Enduro in collaborazione con le associazioni “Sarnano in Bici” e “Sibillii Park Enduro”, quest’anno abbiamo proposto anche le piste di Down Hill del Bike Park 1700 e sviluppato collaborazioni con diversi influencer del mondo del bike». Questo weekend Sarnano aderirà anche a due operazioni organizzate dal Consorzio Noi Marche. «Il 12 e 13 settembre parteciperemo al Bike Festival di Civitanova, mentre domenica 13 settembre aderiamo all’iniziativa Borghi Aperti, riproponendo le passeggiate guidate nel centro storico che sono state tanto apprezzate questa estate – continua Piergentili – Inoltre, invitiamo i visitatori ad approfittare di queste bellissime giornate di sole per percorrere la Via delle Cascate Perdute: un itinerario di bassa difficoltà che si snoda nei pressi del paese». Le passeggiate nel centro storico di domenica 13 settembre si svolgeranno alle 10 e alle 16. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 347 797 4639.