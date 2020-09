LA MANIFESTAZIONE che assegna i titoli individuali in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. La cerimonia di premiazione sarà condotta da Marco Moscatelli e dalla ex Miss Abruzzo Federica Zarroli

Nel prossimo weekend si disputerà a Pieve Torina il 45esimo campionato italiano di ruzzola individuale. Parteciperanno alla manifestazione i migliori giocatori della specialità che hanno raggiunto l’obiettivo delle finali superando prove di qualificazioni nelle proprie province di appartenenza. L’organizzazione è curata dal comitato Provinciale Ruzzola di Macerata.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di cercare di rilanciare in qualche modo il territorio martoriato dagli eventi sismici del 2016 e dalla recente pandemia che ha penalizzato non poco le attività che stavano cercando di rialzare la testa dopo il devastante terremoto. Un ringraziamento speciale per l’organizzazione all’intero comitato provinciale, in primis il presidente Patrizio Romaldini, il consiglio di specialità, il presidente Figest Enzo Casadidio e il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci e la sua amministrazione. Il pranzo della premiazione sarà curato dal catering della proloco di Monte Cavallo con a capo il presidente Graziano Cervelli insieme al suo staff. La cerimonia di premiazione sarà condotta da Marco Moscatelli e dalla ex Miss Abruzzo Federica Zarroli. Cresce l’attesa per questa grande manifestazione che è sicuramente un fiore all’occhiello per tutti gli sport tradizionali e una bellissima vetrina per il suggestivo paesaggio dell’entroterra maceratese.