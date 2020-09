Le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI - Il risto-pub Before cerca un cuoco

Torna il consueto appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Il risto-pub Before in via Gorizia a Civitanova cerca persona dinamica, giovane e volenterosa per ricoprire figura di cuoco. Orario di lavoro serale con un giorno di riposo. Richiesta minima esperienza ma massima predisposizione ad imparare. Contattare il numero +39 331 794 6195

***

A seguito dell’emergenza legata al Covid-19 il Servizio Mediazione del centro per l’Impiego di Tolentino è chiuso al pubblico. Chi fosse interessato alle offerte di lavoro può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti il servizio mediazione può anche essere contattato telefonicamente ai numeri 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal martedì al giovedì dalle 15 alle 17.



Offerte di lavoro del C.I.O.F. di Tolentino del 07/08/2020



Azienda settore elettrico cerca un elettricista con almeno una minima esperienza nel ruolo (Rif.: 11323) e una impiegata amministrativo/contabile (Rif.: 11306). Sede di lavoro: Tolentino.

Tomaificio cerca un’orlatrice di tomaie esperta. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11322

Azienda settore edile cerca un fabbro esperto e un addetto al montaggio di impalcature esperto. Sede di lavoro: Gagliole. Rif.: 11321

Azienda impiantistica cerca un installatore di impianti antincendio. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 11319

Supermercato cerca un aiuto macellaio (Rif.: 11317) e un aiuto gastronomo (rif.: 11318) entrambi con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: Tolentino.

Impresa edile cerca muratori esperti. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11316

Azienda settore metalmeccanico cerca un fabbro saldatore a filo/elettrodo esperto. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 11315

Agriturismo cerca una/un cameriere di sala con esperienza di uno/due anni, automunito, età max 45 anni, orari serali domenica pranzo e cena. Sede di lavoro zona Colmurano. Rif.: 11314

Azienda metalmeccanica cerca un addetto riparatore macchine movimento terra e mezzi agricoli, preferibilmente con esperienza anche se maturata in qualità di meccanico auto. Età: 25 50 anni. Sede di lavoro: zona Urbisaglia. Rif.: 11312

Azienda settore riciclo cerca un addetto alla demolizione di rottami ferrosi. Età: max 35 anni residenza zona Tolentino. Sede di lavoro: zona Tolentino

Negozio al dettaglio cerca una/un commesso con esperienza nella vendita diretta al pubblico. Età 25-45 anni, disponibile anche nel fine settimana e festivi, orario spezzato. Richiesta residenza in zona Matelica. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11311

Azienda autonoleggio cerca un autista con patente D (con carta tachigrafica) per la guida di scuolabus é richiesta esperienza nella guida di autobus e l’eventuale capacità di svolgere piccole manutenzioni ai mezzi. Sedi di lavoro: prov. Mc, Fm, Ps. Rif.: 11310