UN VIAGGIO fra i tesori architettonici, culturali e naturalistici sarà possibile direttamente da casa. Realizzati una serie di video

Attraversare i vicoli del borgo alto, salire fin sopra porta Marina e abbracciare con lo sguardo dal Conero ai Sibillini, entrare nella Pinacoteca civica e nelle chiese di Civitanova Alta. Da oggi sarà possibile farlo senza muoversi da casa. Grazie al tour virtuale, un progetto dell’ufficio turismo e cultura per promuovere le bellezze del territorio e iniziare già da casa un viaggio emozionale. Grazie ad una nuova tecnica di ripresa lo spettatore ha la sensazione di immergersi nei luoghi come se si fosse realmente lì. In più, oltre alle immagini girate, si può seguire visivamente e ascoltare la guida turistica che ti trasporta in quei luoghi. Si è partiti, in questi ultimi video appena pubblicati, dalle immagini girate e descritte dalla Torre dell’Acquedotto per passare al Teatro Annibal Caro, alla Chiesa di San Paolo, alla Chiesa di San Francesco per terminare a via Aurora e visitare il Ghetto e Porta Marina. Cinque video tour che faranno scoprire le bellezze di Civitanova ma soprattutto permetterà di far conoscere la città anche a quei turisti che, data la particolarità del momento storico a livello mondiale, non potranno visitare fisicamente l’Italia e le Marche. Il tour su Civitanova Alta segue quello già realizzato per l’area portuale in occasione di Gustaporto. I video possono essere visti su: https://bit.ly/3jTezTv o sul canale youtube di Civitanova Marche turismo