IL REGISTA è stato ricevuto ieri dalla contessa Olimpia: «Incontro pieno di allegria e allo stesso tempo entusiasmante»

Il regista Oliver Stone in visita a Casa Leopardi a Recanati. Il regista nel suo tour nelle Marche, in cui sta presentando il libro autobiografico “Cercando la luce”, non si è fatto sfuggire l’occasione di passare per la città del poeta. Ieri il regista, che indossava un cappellino con la bandiera sarda, è stato accolto dalla contessa Olimpia Leopardi. «La visita inaspettata del maestro Oliver Stone è stata per me un’emozionante sorpresa, per cui ringrazio Paolo Rossi Pisu – ha detto la contessa -. Stone è un uomo colto, brillante e divertente che rimarrà nella mia memoria. Un incontro pieno di allegria ma allo stesso tempo entusiasmante, con la consapevolezza di come la persona che mi trovavo davanti abbia segnato con la sua arte almeno due generazioni e me, in particolar modo. Abbiamo letto insieme alcuni dei Canti in inglese e presto gli invierò, con piacere, una copia tradotta dello Zibaldone attraverso la quale potrà approfondire l’opera di Giacomo Leopardi».