CALCIO - La squadra di serie B è in ritiro nell'entroterra maceratese e sta usufruendo del Centro di Fisioterapia e Riabilitazione della struttura

I calciatori della Salernitana e il loro allenatore Fabrizio Castori concludono la loro giornata di allenamento alle Terme di Sarnano. La squadra è in ritiro per la preparazione proprio nel comune dell’entroterra. «Quale miglior posto dopo una giornata di allenamento di preparazione al campionato cadetto se non qui»: è lo slogan di benvenuto che il presidente Marco Nacciarriti ha dato alla squadra di serie B.

Dopo la primavera della Società Sportiva Lazio Calcio, anche la Salernitana Calcio sta usufruendo del Centro di Fisioterapia e Riabilitazione della struttura termale marchigiana che propone macchinari di ultima generazione, oltre alla balnoterapia termale e non ultima la fangoterapia.

«Un habitat naturale dunque – si legge in una nota delle Terme – per l’atleta che viene rigenerato dopo lo sforzo fisico della giornata negli impianti sportivi sarnanesi che sempre di più vengono utilizzati da team e club professionistici di alto livello».