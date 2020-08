MACERATA - Le matricole arrivano dalle Marche, ma anche da Bari, Termoli, Teramo, Palermo, Ragusa, Barletta, Firenze e Genova

Tanti studenti e famiglie al secondo Open Day dell’Università di Macerata. Nonostante il caldo e le precauzioni previste, l’Orto dei Pensatori era gremito di future matricole curiose e piene di domande

Una bella sorpresa anche per il Rettore Francesco Adornato che ha dato il benvenuto a più di 400 ragazzi e ragazze future matricole Unimc. Tanti provenienti dalle Marche, ma c’era anche chi è arrivato da Bari, Termoli, Teramo, Palermo, Ragusa, Barletta, Firenze e Genova.

Il Rettore ha salutato gli studenti all’inizio di ogni presentazione sottolineando l’anima umanistica che caratterizza l’Ateneo. «I corsi umanistici ricostruiscono il passato per proiettarlo nella contemporaneità e per porre una luce sul futuro» ha detto.

I docenti di ogni sessione hanno inoltre ribadito l’elevato numero di studenti laureati che hanno trovato un impiego nei più diversi settori, spesso all’estero, a conferma della vocazione internazionale e trasversale di Unimc. Grande entusiasmo anche da parte dei partecipanti, sia per la città che ritengono a misura di studente che per l’offerta didattica. Alcuni dei presenti erano infatti studenti della triennale che hanno deciso di proseguire il loro percorso accademico a Macerata.