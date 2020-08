MUSICA - Il trombettista sardo si esibirà con Daniele Di Bonaventura il 29 agosto. Il 28 alla Rocca Borgesca il B-Side Trio

Ultimi appuntamenti per la 34^ edizione del Camerino Festival, la kermesse della città ducale, in collaborazione con Risorgimarche, che, dal 19 agosto scorso, ha animato gli spazi di Piazza Cavour, la Rocca d’Ajello, la Basilica di San Venanzio e i giardini della Rocca Borgesca.

Dopo aver ospitato nomi del calibro di Ramin Bahrami, Mario Brunello, Marmen Quartet e i Filarmonici Camerti, si appresta alla chiusura con il doppio concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, sabato 29 agosto in Piazza Cavour. Dato il sold out immediato della data per il concerto delle 21.30, il trombettista sardo ha concesso un altro spettacolo alle 19 andato anche questo in overbooking a stretto giro.

Tromba e bandoneon, un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Già insieme con le voci corse del coro A Filetta nel progetto “Mistico Mediterraneo” e dell’omonimo disco pubblicato dalla ECM, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano qui nella dimensione più ristretta del duo. Un’estrazione poetica del magico interplay del progetto madre che caratterizza ormai da tempo i loro sempre più frequenti incontri divenuti progetti originali e autonomi.

La loro intesa li ha portati a registrare “In maggiore” nuovo disco in duo uscito ancora per le nobili produzioni Ecm, nella primavera del 2015. Un concerto di grande effetto che vive di intimismo e di piccole cose che raccontano i grandi colori dell’universo musicale contemporaneo.

Sarà proprio questo concerto a lanciare poi, il giorno dopo, domenica 30, la Marcia Solidale nelle terre del sisma che si concluderà il 5 settembre con l’arrivo a L’Aquila. Nata come costola del Jazz per L’Aquila, dopo il terribile terremoto del 2016, si tratta di un percorso a tappe, un “cammino laico” nelle terre duramente colpite dai recenti terremoti cui si aggiungono, di tappa in tappa, suggestivi concerti jazz.

Venerdì 27 alle 19 saranno invece i giardini della Rocca Borgesca, ad ospitare il B-Side Trio, composto da Giuseppe Cistola alla chitarra, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Un percorso tra standards jazz e brani originali che chiude la rassegna alla rocca.

Il Camerino Festival è organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con le associazioni Adesso Musica, Gioventù Musicale d’Italia, Musicamdo e la partecipazione di: Mibact, Regione Marche, Amat, Università di Camerino e Contram.

Per informazioni sono attivi un sito (www.camerinofestival.com) ed una segreteria (331.2233904); i biglietti si possono acquistare sul Circuito Ciaotickets.