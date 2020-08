POTENZA PICENA - La replica della Giunta alle accuse dei dem locali: «Dichiarare che i genitori sono stati manipolati dall’amministrazione comunale è una grave mancanza di rispetto». Inoltre «i lavori per l'adeguamento degli spazi sono stati affidati»

«In questo momento di emergenza avremmo auspicato un’opposizione costruttiva e corretta, invece quello che ha fatto il Pd è stato fomentare, con informazioni scorrette e fuorvianti, una tensione già fisiologicamente presente in considerazione del momento storico che stiamo vivendo». A dirlo l’amministrazione comunale di Potenza Picena, in risposta alle accuse del Pd locale sulla gestione della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre.

«Sulla situazione scolastica il Pd locale vuole attribuire all’amministrazione comunale inadempienze che non esistono – replica la Giunta -. Lo dimostrano i fatti. Il sindaco, ancor prima dell’uscita delle linee guida del ministero ha convocato i rappresentanti della scuola e del Consiglio d’istituto per concordare strategie di intervento condivise. Successivamente, come previsto dalla legge, sono state indette Conferenze dei servizi e la stessa amministrazione comunale ha preso parte al Consiglio d’istituto, a varie riunioni con relativi verbali, a sopralluoghi congiunti per condividere gli interventi ed è stata effettuata un’indagine sul territorio per reperire spazi. Solo dopo aver concertato le iniziative da intraprendere, l’Ufficio tecnico comunale ha provveduto ad affidare apposito progetto esecutivo ed i relativi lavori. Informazioni inviate ai rappresentanti di classe e divulgate ai genitori, nonché ribadite in sede di Consiglio comunale dal sindaco in diretta streaming. Per cui anche l’opposizione avrebbe dovuto esserne a conoscenza. I progetti approvati garantiscono l’adeguamento delle aule di tutti i plessi con spazi utili a poter ripartire per il nuovo anno scolastico secondo le norme vigenti, garantendo la didattica in presenza e scongiurando l’ipotesi dei doppi turni. E’ stato mantenuto, inoltre, l’utilizzo della mensa e dei vari laboratori, incluso quello di musica. Per quel che riguarda la lettera all’Ufficio scolastico regionale per richiedere ispettori a verificare l’operato della dirigente del Sanzio, è vero che è stata inviata ma non dal sindaco come afferma il Pd, pur sapendo di mentire. Infatti, la missiva è stata formalmente sottoscritta da un Comitato di genitori in maniera autonoma e non anonima. Dichiarare che i genitori sono stati manipolati dall’amministrazione comunale è una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’intelligenza e della dignità degli stessi genitori e di chi rappresenta le Istituzioni con decoro ed onestà. E’ sotto gli occhio di tutti che non si è trattato di un’iniziativa estemporanea e manovrata da chissà quale potere, ma il frutto di un disagio che viene da lontano. Infine, per quel che riguarda l’accusa di non aver messo in campo abbastanza soldi per le scuole questa Amministrazione Comunale ha reperito le risorse necessarie, sia attraverso bandi pubblici (così com’è abituata a fare) che attraverso il bilancio, con una gestione responsabile per un ammontare di 122 mila euro. Abbiamo anche partecipato al bando per le strutture temporanee, così come richiesto anche dalla componente genitori del Consiglio d’Istituto, pur avendo appurato tramite il Miur che tali finanziamenti verranno assegnati a chi non ha spazi “per garantire esclusivamente l’ordinaria attività didattica in presenza”. Mentre l’obiettivo del Pd è quello di fare politica spicciola, inconcludente e alla ricerca di visibilità a tutti i costi, l’amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’ingegnera Dora De Mutiis, ha lavorato insieme alla scuola e ai genitori per dare risposte vere e funzionali alla comunità scolastica. Nell’interesse della collettività, a volte farebbe onore all’opposizione riconoscere il buon operato di chi governa», conclude l’amministrazione.