POLITICA - Dopo le dimissioni di Giuseppe Beruschi, il Carroccio punta all'ex segretario provinciale di Fli nato politicamente in Alleanza nazionale

di Laura Boccanera

Nuovo commissario della Lega Civitanova, a sorpresa rientra Giorgio Pollastrelli. L’ex presidente provinciale di Futuro e libertà aveva preso una pausa dalla politica e al di fuori di ogni pronostico diventa il commissario della Lega. Un ritorno che suscita curiosità e pone interrogativi in merito agli altri esponenti della Lega locale.

In primis Giuseppe Beruschi che negli ultimi mesi si era posto in una posizione critica rispetto l’amministrazione Ciarapica ed era stato oggetto di un esposto anonimo che denuncia la sua presenza in giro durante il lockdown nonostante la positività al virus della moglie. Procedure anomale che sono state denunciate da Beruschi che ha letto nell’iter intrapreso una forma di vendetta per alcuni voti contrari e astensioni. Poi dopo un contrasto che va avanti da mesi con l’assessore Cognigni, 10 giorni fa Beruschi ha dato le dimissioni da commissario locale per «forti dissapori e contrasti con un altro esponente della Lega con cui non voglio avere più niente a che fare e per il quale non nutro stima e apprezzamento. Ringrazio i vertici provinciali per aver accettato le dimissioni e per avermi sottratto a questa incombenza». Ma la nomina di Pollastrelli mette ai margini anche un altro leghista doc, l’assessore Giuseppe Cognigni appunto che ormai in Lega da diversi anni rappresenta a livello mediatico il “leghista perfetto” con tanto di foto con ruspa e magliette parlanti. Cognigni rimane assessore, senza candidature alle regionali (la Lega ha preferito l’ex assessora Maika Gabellieri) né incarichi di partito. Il commissario provinciale Simone Merlini gli ha preferito Giorgio Pollastrelli, un outsider, con un passato in Alleanza nazionale fin da giovanissimo (è stato consigliere comunale) e poi il transito in Futuro e libertà. Durante la campagna elettorale comunale del 2012 ha appoggiato a candidatura di sindaco Luisella Cellini ed è stato membro del cda dell’azienda Teatri di Civitanova durante la giunta di centrosinistra di Tommaso Corvatta. «Abbiamo scelto di puntare su un giovane con notevole esperienza politica per proseguire con forza l’attività in una città che ha dato e potrà dare molto al progetto Lega – l’annuncio del commissario provinciale Lega Simone Merlini – È un entusiasta della politica che saprà dare nuovo slancio e l’impronta giusta alla gestione civitanovese della Lega. Ha una conoscenza consolidata delle dinamiche di partito e cittadine che rappresenta un valore aggiunto in termini di efficacia dell’azione di coordinamento. Siamo certi che gli effetti di questo nuovo corso saranno benefici per tutto il nostro movimento civitanovese che rappresenta una delle chiavi di volta del centrodestra provinciale».

Il primo incontro pubblico per Pollastrelli sarà domenica alle 17 quando arriverà allo Shada il leader della Lega Matteo Salvini.