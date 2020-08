IL CONCERTO, in programma domenica 23 agosto alle 21,30 allo stadio Della Vittoria, è l'unica tappa estiva marchigiana per il cantautore

Arriva nelle Marche il Tour 2020 di Daniele Silvestri. Con “La cosa giusta Tour 2020” il cantautore romano sarà in concerto domenica 23 agosto alle 21,30 allo Stadio della Vittoria di Tolentino. Unica tappa estiva in terra marchigiana per il tour che è iniziato in grande stile a luglio e che porta con sé una serie di «emozioni e sentimenti forti e profondi da far venire la pelle d’oca», come il cantautore ha sottolineato all’indomani della prima data a Villafranca di Verona dopo «mesi di angosce e incertezze». L’energia di Silvestri con il suo ritorno sul palco in epoca Covid e il calore del pubblico sono il motore che sta facendo scatenare i fan di tutta Italia. Silvestri, che nel 1994 ha vinto il Premio Tenco come miglior opera prima dell’anno con il suo album d’esordio “Daniele Silvestri”, negli anni ha regalato hit indimenticabili come “Salirò” (nel 2007 fu il brano più trasmesso dalle radio), “La paranza”, “Gino e l’Alfetta”, “A me ricordi il mare” “Occhi da orientale”. Il concerto propone nuovi arrangiamenti e brani che Silvestri non esegue live da tempo e che, proprio per questo, garantiscono vibrazioni in platea. Con Silvestri la band al completo con 7 musicisti. Il Tour è prodotto e organizzato da Otr Live, la tappa marchigiana è curata da Eclissi Eventi. Biglietti numerati con posti in tribuna centrale a 25 euro e posti in tribuna laterale a 20 euro. Prevendite nel circuito CiaoTickets. Infoline: 0733865994 (Eclissi Eventi), 0733972937 (Pro Loco Tolentino) o info@eclissieventi.it .