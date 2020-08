TENNIS - La studentessa in giurisprudenza a Camerino, che lo scorso giugno si è allenata negli impianti sportivi del Cus, ha superato l'ostacolo Donna Vekic (6-2 6-4)

Altre buone notizie dalla Sicilia per le donne “maceratesi” del tennis. Dopo la vittoria di Camila Giorgi all’esordio al torneo Wta di Palermo (leggi l’articolo), ieri si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale la sangiorgese Elisabetta Cocciaretto, studentessa dell’università di Camerino. Cocciaretto, 157esima posizione nel ranking mondiale, ha centrato per la prima volta in carriera una top 8 in un torneo Wta battendo 6-2 6-4 Donna Vekic, 24esima al mondo e tra le favorite del torneo. In attesa di conoscere la sua prossima avversaria (la vincente dell’incontro di oggi pomeriggio Kontaveit-Siegemund), rimangono la soddisfazione di una bellissima vittoria, nella cornice del campo centrale, in virtù di uno strepitoso primo set, vinto 6-2 in 51 minuti, a cui ha fatto seguito un altrettanto ben giocato secondo set, vinto per 6-4. Per Elisabetta, studentessa alla scuola di Giurisprudenza di Unicam che lo scorso giugno ha avuto modo anche di allenarsi agli impianti sportivi del Cus Camerino, è tra l’altro la seconda vittoria di fila contro una top 100 del ranking mondiale, dal momento che nei sedicesimi di finale aveva battuto la slovena Polona Hercog, numero 45 al mondo. Per quanto riguarda Camila Giorgi, la maceratese oggi pomeriggio è attesa dalla slovena Kaja Juvan, altra rivelazione del torneo di Palermo.