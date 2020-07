L'ANNUNCIO dell'assessore regionale Loretta Bravi: «Il termine resta quello del 5 giugno 2021. Incerta invece la sorte del settore 0-3, le linee ministeriali non sono ancora state fornite e al momento non possiamo quindi intervenire»

Nelle Marche la campanella per tornare sui banchi di scuola suonerà lunedi 14 settembre. Lo annuncia l’assessore all’Istruzione Loretta Bravi dopo che in giunta è stata approvata la delibera relativa alla modifica del calendario scolastico 2020/2021. «In base al piano triennale approvato lo scorso anno nell’ambito della programmazione regionale, la scuola sarebbe dovuta ricominciare il 15 settembre- spiega l’assessore Bravi – . In seguito però all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19 che ha gravemente colpito tutti i settori compreso quello della comunità scolastica, a livello nazionale il Ministero dell’Istruzione ha avviato un proficuo lavoro in sede di Cabina di Regia Covid-19 unitamente alle Regioni ed Enti Locali al fine di operare un adeguato coordinamento delle azioni su tutto il territorio nazionale per la ripresa delle normali attività scolastiche a settembre 2020. Per garantire l’unitarietà organizzativa nella programmazione dei servizi per la ripresa delle attività didattiche in linea con gli indirizzi del Ministero dell’Istruzione , il calendario scolastico della Regione Marche è stato quindi modificato stabilendo l’inizio delle lezioni in data 14 settembre 2020. Il termine resta invece quello del 5 giugno 2021. Incerta invece la sorte del settore 0-3. Le linee ministeriali infatti non sono ancora state fornite e al momento non possiamo quindi intervenire».