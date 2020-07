CAMERINO - Open day in presenza per far conoscere ai futuri studenti i luoghi dello studio pratico che contribuiscono a fare dell'università un'eccellenza nazionale, attrattiva soprattutto in funzione degli sbocchi lavorativi. Il rettore Claudio Pettinari: «I ragazzi toccano con mano e con la mente cosa offriamo»

di Gabriele Censi

Una offerta formativa arricchita e orientata fortemente al mondo del lavoro, più risorse per i ricercatori e molti progetti di ricerca anche con le aziende del territorio con una crescita del 30%. Circa 80 ragazzi divisi in piccoli gruppi hanno oggi visitato i laboratori dell’ateneo per un altro open day in presenza e alla scoperta delle tante specialità e attrezzature che l’università mette a disposizione.

Chimica, fisica, informatica, biologia, geologia, matematica, veterinaria, giurisprudenza, farmacia, il tour ha coinvolto tutti gli spazi dell’ateneo e in alcuni di questi sono in evidenza gli avanzamenti dei cantieri post sisma. «Unicam sempre aperta, anche in agosto – sottolinea il rettore Claudio Pettinari- abbiamo tante prenotazioni anche per il prossimo open day del 3 agosto. I ragazzi vogliano vedere con gli occhi e con la mente cosa c’è in Unicam. Per la prima volta apriamo i laboratori per far toccare con mano cosa si può fare qui, le ricerche e le eccellenze presenti. Il nostro compito è trasferire energie agli studenti che debbono poi ribaltarle sulle loro comunità e restituire qualcosa in più. Per questo i nostri laboratori devono essere sempre aperti».

«Da subito abbiamo mantenuto la didattica – ha spiegato la delegata all’orientamento Valeria Polzonetti – con le strutture già sperimentate nel post sisma e siamo ora pronti a ricominciare nella normalità, abbiamo già discusso le prime lauree in presenza. I nostri studenti possono essere accolti nelle aule che sono state dotate di tutti i sistemi di sicurezza. I ragazzi che entrano oggi nei nostri laboratori possono verificarlo».

Molte le curiosità che hanno attirato l’attenzione dei visitatori, il bellissimo labrador a fare da testimonial del laboratorio di veterinaria, il modello di interferometro che ricorda i successi ottenuti con Virgo nella fisica quantistica, gli informatici che progettano software simulando la trasmissione di informazioni tra le formiche, i parassitologi che cercano soluzioni alternative per fermare le malattie causata dalle zanzare, una delle maggiori cause di mortalità al mondo. Un campus con vista sui Sibillini, che si presenta sempre più attraente e riconosciuto dalle classifiche di settore. Camerino chiama gli studenti rispondono.