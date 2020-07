MACERATA - Francesco Adornato è intervenuto ai microfoni di Radio Rum e ha commentato i primissimi numeri per l'anno accademico 2020/21. Il direttore generale Mauro Giustozzi ribadisce il sostegno agli studenti, sottolineando il contributo di un milione e 200mila euro destinato agli universitari

Viene dal Lazio, dalla provincia di Latina. Si è iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche dell’Università di Macerata poco dopo la mezzanotte del 15 luglio, da pochi giorni laureata in Scienze del servizio sociale sempre a Unimc. E’ ufficialmente lei la prima matricola del nuovo anno accademico 2020/21. «Lei è il fiocco di neve che scatena la valanga». Così l’ha salutata il rettore Francesco Adornato in diretta durante la Notte della matricola organizzata la sera stessa dalla web radio di Ateneo Rum.

«L’aspettiamo in piazza – ha aggiunto -. Qui siamo abituati a prendere un caffè con gli studenti, a raccontarci, a salutarci con i genitori». Nella sola mattinata del primo giorno, in trenta si sino registrati all’anno accademico 2020/21, con una decina di nuovi iscritti provenienti principalmente da Marche e Puglia. Futuro prossimo è lo slogan della nuova campagna iscrizioni. «Queste parole – ha spiegato il rettore – indicano l’idea del futuro che parte da ciò che è stato già fatto in passato, mentre la prossimità sottolinea l’idea di un ateneo inclusivo che fa dell’esserci, dell’ascolto, di tutto ciò che è emozione il suo tratto distintivo». Quest’anno la vicinanza agli studenti si fa ancora più forte e concreta. «Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del rettore – ha ricordato il direttore generale Mauro Giustozzi durante l’Open day online che si è tenuto sempre in occasione dell’avvio delle iscrizioni – ha varato un intervento particolarmente importante in vista del nuovo anno accademico a fronte di un periodo di oggettiva difficoltà. Sono stati destinati 1 milione e 200 mila euro, frutto della nostra buona gestione del bilancio precedente, per finanziare un cospicuo pacchetto di interventi a favore dei nostri iscritti».

Interventi che comprendono nuove borse di studio, l’estensione della no tax area e bonus fino a 500 euro per l’acquisto di libri, dispositivi tecnologici e spostamenti. In occasione dell’evento, è stata presentata anche la nuova campagna iscrizioni firmata da Chiara Crucianelli, graphic designer Unimc, in collaborazione con Francesco Cardinali, copywriter e docente dell’Ateneo. «Immaginare il futuro in questi mesi di pandemia – hanno spiegato – non è stato semplice, ma abbiamo pensato che sarà importante mettere al centro l’essere umano». La Notte delle matricole ha riportato i primi studenti – i giovani speaker di radio Rum – nella loro Università, ridando linfa vitale a uno dei tanti angoli accoglienti dell’Ateneo, il rinnovato cortile della sede storica in piazza della Libertà. Ospite speciale in collegamento web da Milano è stato Marco Ardemagni, che ha intervistato i suoi aspiranti colleghi per ricordare insieme le prime avventure e disavventure da matricola a Macerata. Ai microfoni: Domitilla Cerclè, Beatrice Guazzaroni, Francesco Paoletti, Francesca Palucci.