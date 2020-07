MACERATA - Domani alle 18 inaugurazione delle sale recuperate dopo i danni del terremoto del 2016. La nuova tappezzeria è ignifuga ed è una copia di quella che c'era prima

Terminati i lavori di ristrutturazione, che hanno riportato a nuova luce la sala Giunta, l’aula del Consiglio comunale, i relativi ingressi e disimpegni e il vano scale, riapre domani pomeriggio una parte del piano nobile del Palazzo del Municipio di piazza della Libertà a Macerata, danneggiato dagli eventi sismici dell’agosto 2016.

Domani alle 18 è in programma la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi alla presenza della Giunta e dell’intero Consiglio comunale. Per rendere partecipe la città, considerati gli spazi ristretti e le rigide regole sul distanziamento sociale, la cerimonia sarà trasmessa anche in streaming nel sito del Comune.

L’intervento sull’edificio, che rappresenta un punto di elevato pregio storico, artistico e culturale ed è tutelato dalla Soprintendenza archeologica delle Marche, ha riguardato sia le opere murarie, per il miglioramento e consolidamento statico della porzione di fabbricato, che il rifacimento dei tessuti e della carta da parati nella sala consiliare e in sala Giunta. A questo proposito è da segnalare che la nuova tappezzeria è ignifuga ed è fedele riproduzione di quella esistente. E’ stata infatti ricreata, in accordo con la Sovrintendenza, con lo stesso colore e lo stesso disegno di quella originaria dopo aver appurato la non economicità nel recupero del manufatto esistente. Tra gli altri interventi eseguiti, la ripulitura dei grandi lampadari in vetro di Murano, la lucidatura dei pavimenti e, dettata dalle regole sul distanziamento sociale, l’aggiunta di nuovi scranni per i consiglieri comunali. Sala Giunta e Aula consiliare, inoltre, sono state dotate di impianto di climatizzazione e di un moderno impianto audio video con tre monitor che grazie al sistema di voto elettronico renderà più agevoli i lavori dell’assise e visibile in tempo reale il risultato della votazione. Sarà anche utile per la proiezione in streaming di eventuali cerimonie che si svolgeranno nella sede comunale.

L’intervento strutturale di consolidamento del palazzo comunale, incluso nel programma delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 336 del 18 ottobre 2017, ha avuto un costo complessivo pari a 300mila euro finanziato con i fondi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.