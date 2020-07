MUSICA in alta quota il 9 agosto alle 17, poltrone numerate e posti limitati

La musica non si ferma e fa tappa nei Monti Sibillini: a Bolognola arrivano i Nomadi. Un concerto immerso nella natura, sui prati di Pintura di Bolognola a 1330 metri sul livello del mare nel cuore del Parco, il 9 agosto alle 17. Un anfiteatro naturale, comodamente seduti in poltrona numerata, rispettando il distanziamento interpersonale in uno spettacolo unico alle luci del tramonto con vista mare. I suoni della natura saranno un tutt’uno con le note della band italiana più longeva, che con i suoi 57 anni di storia ha emozionato, e continua a farlo, diverse generazioni. Sono sei i componenti del gruppo, Beppe Carletti fondatore e tastierista, Cico Falzone chitarrista, Daniele Campani batterista, Massimo Vecchi basso e seconda voce, Yuri Cilloni alla voce e Sergio Reggioli al violino e percussioni; tutti emiliani tranne uno, Sergio Reggioli. Lui gioca in casa, è marchigiano e ama le Marche. I posti sono limitati e i biglietti sono acquistabili sul sito Live Ticket o nei punti vendita Live Ticket (acquistabili anche con 18app e Carta Docente).