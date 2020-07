SANITA' - Il dottore è stato nominato a capo della Struttura complessa che si occupa di zootecnica

Il dottor Alessandro Baiguini è da ieri direttore di Struttura complessa – Disciplina di igiene degli allevamenti e delle strutture zootecniche Area Vasta 3. Laureato in Medicina veterinaria si è specializzato in Igiene e tecnologia del latte e derivati, in Diritto e legislazione veterinaria, in Scienza dell’alimentazione. Docente in numerosi eventi scientifici ed universitari sia in ambito europeo che extra europeo, ha al suo attivo oltre 30 articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Dal 2015 è direttore editoriale del portale www.veterinariaalimenti.marche.it realizzato nell’ambito del Piano regionale e-health con l’obiettivo di veicolare notizie ed informazioni inerenti argomenti di sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aree Vaste dell’Asur Marche. Due le sezioni del portale: un’area pubblica fruibile a tutti e un’area riservata destinata agli operatori sanitari della Regione Marche, dei Comuni e delle Forze dell’ordine abilitati alla fruizione tramite password. Le finalità sono quelle di dare una risposta informativa concreta e chiara a tutti gli stakeholders; realizzare una corretta comunicazione dei rischi in sicurezza alimentare; consentire una più ampia e rapida diffusione sia delle azioni da realizzare che dei risultati delle attività svolte sul territorio dagli operatori sanitari; facilitare la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari; rendere agevole la fruizione dei servizi offerti ai cittadini ed agli operatori economici dal Servizio sanitario regionale.