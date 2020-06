TREIA - Sabrina Imoscopi ha lavorato per sei anni a Chiesanuova

Dopo sei anni di lavoro a Chiesanuova torna nella sua Vicenza la farmacista Sabrina Imoscopi. Arrivata nel marzo 2014 nella farmacia di Paolo Ferranti in via dei Caduti, oggi è il suo ultimo giorno di lavoro. Ritroverà cosi la sua famiglia e il fidanzato ma lascia una piccola comunità che l’ha da sempre molto apprezzata per la sua professionalità e disponibilità. Ha collaborato con i dottori Luciano Salvatori, Alberto Brambati ed Enrico Luchetti e la dottoressa Valentina Salvatori e, oltre che da Chiesanuova, i saluti arrivano anche da Grottaccia di Cingoli ed Appignano.