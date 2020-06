LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Tutti li jorni se fa sera, magghju e giugnu a malappena”. “Tutti i mesi si fa notte, / magghju e giugnu quanta morte. / Tutti i mesi si fa sera, / magghju e giugnu appena appena”. “Co’ l’iniziu de la vèlla stajò’, e per tuttu lu piriudu callu, che java da metà primavera all’autunnu, le jornate era più longhe e in campagna li laori se era quilli grossi. Se java da lo fargià’ l’erba pe’ lo fiè’, a lo scamà’ (potare) la vigna, a lo zappà’ lo ranturco (granturco), a lo mète’, a lo radunà’, a lo vatte, a lo carpì’ le varbabietole e a lo scartoccià’. Allora li contadì’ ci-aia visognu de magnà’ e bée (bere) de più. A li pasti de sempre, se ‘gnugnia (aggiungeva) lu voccó. ‘Na merennetta de metà pumirigghju o metà matinata. De solitu, a le quattro (sedici) de dopo minzujornu e a le jeci de la matina”. “Saccu svutu, no’ sta in piedi”.

“Se a fadigà’ era solo quilli de casa, la vergara ‘rriava sotto ‘na mirigghja (ombra) de lu campu co’ dentro ‘na spara, o canèstra che portava in equilibriu su la testa, ‘na tejata de panùndo, lo magnà’ de li puritti, cioè pa’ mmullo ccunnito co’ ojo, sale e magghjorana (tutti pijava co’ le ma’, le forchette se usava poco) o che cipolla da moccecà’ co’ sale e pa’, o che fetta de salato (ciabuscolo) che tralucia (fina), più lu vrucchittu (piccola anfora di coccio) dell’acqua co’ la junta (aggiunta) de ‘na sprimuta de limó’ e un vuttijó’ (bottiglione) de vì’. Chj ci-aia le pecore, e facia lo cascio, se putia permette che fetta de casciotta. De più non c’era. Anche per bé’, se usava un vecchjé’ sulu, se facia jirà’ (girare) quillu per tutti. Ugnunu che biia, lu scolàa e lu passava”. “L’appititu e la fame / no’ troa mai cattio pane”. “Doprà’ la fargefienara o la zappa, era dura, allora lo pa’ mmullo dacia un senso de trippa pjina. Saziava.

Quanno invece li laori richjidia l’òpere, cioè lu rajudu co’ li vicinati, allora la vergara ‘rriava co’ la canèstra più pjina. Su la tuaja spasa per tèra, ce ‘ppogghjava ‘na fiamminga de pummidori arustu, o ‘na fiamminga de lonza o spisso anche la carne. De solitu ‘na tejata d’oca in bottacchju (all’arrabbiata). Che orda in bottacchju ce facia anche un puju. Ma era un casu raru, li puji se tinia, per lo più, pe’ lu patró, lu contadì’ ne magnava daero pochi. Co’ l’oca invece, che era più grossa, ce se sfamava più persó’. Se dicia all’epoca: “l’oca fa più teja”. Lu voccó, o stuzzichì’, o fermastommicu, in alcune parti delle Marche detto anche brenna o mbrenna, vinia cunsumatu senza perde tantu tempu, che orda manco mettènnose a sedé’, c’era da fadigà’ fino a la calata de lu sòle”. “A chjacchjarà’ non è fadiga, / ficca la vanga e tira”. “Vangala contadì’ la capezzaja, / a lu patró’ lo gra’ per te la paja’; / vangala contadì’ la tèra dura, / a lu patró’ lo gra’, per te la pula”.

Durante le giornate più dure, si iniziava alle prime luci dell’alba, anche prima del sorgere del sole, e si andava fino a notte. Li laori java da lo fargià’ l’erba (mèlleca, pesarese, ecc, po’ falla seccà’, svordalla, ‘ncordonalla, fa’ le mucchjarole, portalla a casa e facce lu pajà’ de lo fié’ o de la mesteca), a lo scamà’ (potare) la vigna (“Chj sa lo latino, / loda l’acqua e bée lo vino”), a lo zappà’ lu randurcà’ (“granturco raro, / tenelo a caro”), a lo mète, a lo radunà, a lo vatte, a lo carpì le varbabietole, a lo scartoccià’. Per un piriudu s’adè misti anche li pori (porri). Se cargola che per mète un ettiru de gra’, ce vulia ‘na jornata co’ ‘na squadra de dodici persó’. Pensamo la fadiga, lo callo, lu sudore, la stracchezza, la fame (detta anche filippa o sgrèscia) e la sete”. “Bìi lo vì, l’acqua lascela pe’ lu mulì'”. “Fiore de rape / è ‘rriata ormai l’ora de lo mète / lète ‘ssu collarì’ signor abbate / se non te lo meti tu chj te lo mète”. “Pe’ lu voccó de lo mète, se facia anche lu ciammellottu e se passava co’ un vicchjirì’ de vi’ cotto”.