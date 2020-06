CAMERINO - Il prestigioso concorso per solisti jazz alla XXIV edizione da sabato apre alle preferenze del riconoscimento social

Tutto pronto per il Premio Internazionale Massimo Urbani, il prestigioso concorso per solisti jazz con la direzione artistica di Musicamdo e il prezioso sostegno del Comune di Camerino, della Regione Marche, dell’Università degli Studi di Camerino, e di altre numerose realtà, giunto ormai alla sua XXIV edizione. In attesa delle due finali del 27 e 28 giugno alla Rocca Borgesca di Camerino il cui programma verrà presto presentato in conferenza stampa, sabato mattina si apriranno le votazioni online per eleggere il finalista preferito dai social network al quale verrà poi attribuito un premio. Come è risaputo, il Premio Social è solo uno dei tanti riconoscimenti conferiti nel corso della competizione musicale ma, assieme a quello del pubblico votante durante le serate delle esibizioni, è un premio popolare di grande impatto e interesse per gli artisti in gara. Accedendo al sito internet del premio (www.premiomassimourbani.com) da sabato 20 alle 10 e sino a domenica 28 alle 23, si potrà votare il video dell’artista preferito tra i finalisti. E sono 10 i jazzisti approdati alle due serate finali alla Rocca Borgesca: Leonardo Bacchiocchi (chitarra), Giuseppe Cistola (chitarra), Vittorio Cuculo (sax alto), Andrea Domenici (pianista selezionato da Nuoro Jazz e finalista senza necessità di passaggio eliminatorio, così come previsto da regolamento), Marta Giulioni (voce), Cesare Mecca (tromba), Pietro Mirabassi (sax tenore), Francesca Murro (voce), Francesco Pollon (piano), Sophia Tomelleri (sax tenore). Oltre al popolo del web e a quello presente durante l’esibizione finale, saranno chiamati a votare anche la giuria tecnica presieduta dal pianista Dino Rubino e dal sassofonista e clarinettista Nico Gori che decreterà i vincitori dell’edizione, nonché la giuria composta dai giornalisti di settore e dagli operatori jazz che attribuirà invece il premio della critica. Le serate del 27 e 28 giugno si svolgeranno secondo le attuali disposizioni in tema di spettacolo dal vivo e sarà consentito l’ingresso all’area concerti solo al pubblico munito di mascherina e che rispetti le norme di distanziamento sociale di un metro. Info su www.premiomassimourbani.com