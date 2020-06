BOLOGNOLA - In programma attività ed eventi, tra cui passeggiate in bike e Aperi Trekking. Il presidente delle funivie Francesco Cangiotti: «Voglia di stare all'aperto in libertà e sicurezza». (Articolo Promoredazionale)

Inaugurata ormai da un mese la stagione estiva a Pintura di Bolognola, mai come quest’anno ricca di attività ed eventi tutti sotto un unico denominatore: «voglia di stare all’aperto in libertà e sicurezza». Queste le parole di Francesco Cangiotti, presidente delle Funivie Bolognolaski srl che gestisce ormai da diversi anni la stazione sciistica di Bolognola, ormai diventata il fiore all’occhiello dei Sibillini in termini di offerta turistica e attività. «Questa è la nostra prima stagione estiva – spiega Cangiotti – e l’abbiamo voluta iniziare con grande entusiasmo all’insegna di tante novità in termini di servizi; stiamo puntando molto sulle e-bike, infatti proprio nel piazzale principale della stazione abbiamo aperto un moderno modulo allestito come punto informativo, biglietteria e noleggio bike. Abbiamo una vasta gamma di biciclette con pedalata assistita di alta qualità – sottolinea – sia nei modelli più turistici sia in quelli più performanti adatti anche alle discese da enduro. Assieme alle e-Bike disponiamo anche di mountain bike, sia da adulto che da bambino, ideali da utilizzare sulla nostra nuova area Bike Circus, attrezzata in particolare per le famiglie».

Sotto il monte della Madonnina, proprio di fronte al rifugio ZChalet, nasce infatti questa area attrezzata e servita dal tapisroullant, con una linea formata da piccoli salti, curve paraboliche ed ostacoli adatta ai principianti e ai bambini che possono divertirsi in tutta sicurezza, mentre i genitori possono osservarli comodamente seduti sulla terrazza dello Chalet. Sul lato sinistro del tapisroullant, invece, sono presenti due salti decisamente più impegnativi adatti ai più esperti, ma soprattutto è operativo il Big Air Bag, un grosso tappetone gonfiabile dove poter saltare da una ripida rampa ed atterrare in tutta sicurezza sul gonfiabile. «Siamo l’unica stazione delle Marche e dell’Umbria ad avere un Big Air – afferma Cangiotti – oltre ad utilizzarlo in inverno con snowboard o sci abbiamo voluto proporlo anche per la stagione estiva. Tutti i fine settimana, ma anche durante la settimana su prenotazione, sono in programma numerosi tour guidati con le nostre guide esperte, che hanno studiato percorsi per tutti i gusti, dalle escursioni di poche ore, con poco dislivello ma sempre panoramiche, ad itinerari di un’intera giornata anche da enduro».

La novità che nessuno per ora ha fatto è quella di abbinare l’escursione sportiva con una food experience: «Nei tre tour che proponiamo, abbinati allo ZChalet (Break Tour – Lunch Tour – Aperi Tour), abbiniamo sempre al noleggio dell’e-bike e alla guida anche un pacchetto gastronomico da consumare durante l’itinerario» sottolinea Cangiotti. Non solo bike, però, a Pintura, ma anche bellissime escursioni di trekking: «Oltre alle classiche escursioni più o meno impegnative, tutti i sabati e domeniche proponiamo l’Aperi Trekking – spiega il presidente – La guida Francesco Cianconi di Scibilliamo.it, bolognolese doc e grande conoscente del territorio, vi porterà in una facile escursione adatta a tutti della durata di un paio d’ore, alla scoperta del più suggestivo tramonto o alba in compagnia di un ottimo aperitivo o colazione firmata ZChalet». Sempre lo ZChalet, che fa parte della stessa gestione delle Funivie, ha organizzato un fitto calendario di eventi per tutta l’estate: a partire, appunto, da tutti i sabati con l’Aperi Trekking, il 27 giugno appuntamento con la Pozza di San Giovanni, sessioni di Yoga con abbinamento a particolari pietanze, e ancora cene stellate con osservazione astronomica delle stelle ed uscite guidate in campagnola. Insomma, un’estate tutta da vivere nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, dove Bolognola sicuramente è protagonista. Per informazioni, visitare il sito ufficiale della stazione, www.bolognolaski.it.

(Articolo Promoredazionale)