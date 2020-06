MONTECOSARO - L'iniziativa avrà luogo domenica 21 giugno nel giardino dei "Due Cigni". Il vincitore dell'extemporanea otterrà una cena per due, e il ristorante si impegnerà ad acquistare una sua opera

di Elisabetta Pugliese

«Una giornata di pittura estemporanea, per ritrovarci e dirci che sì, purtroppo sono successe tante cose non belle, ma siamo ancora qui. È un modo per tornare ad una piccola normalità, pur rispettando tutte le norme di sicurezza del caso». Così Rosaria Morganti, titolare del ristorante “Due Cigni” di Montecosaro Scalo, annuncia l’iniziativa che avrà luogo domenica 21 giugno nei locali esterni della sua attività, giornata in cui molti artisti del territorio, ma anche dalla Campania, dal Molise, dall’Abruzzo e dall’Umbria, si riuniranno dopo tanti mesi di distanza e avranno la possibilità di partecipare ad un concorso, come solitamente fanno durante l’estate. La proprietaria ha messo a disposizione il suo ristorante dopo aver intercettato un messaggio di alcuni pittori: «Ho sentito che si dicevano: “Quest’anno tutte le mostre e le gare sono annullate, quindi non potremo rivederci, però vorremmo tanto che fosse possibile. Come facciamo? Quale spazio potremmo utilizzare?” – racconta Rosaria Morganti – Ho subito proposto il giardino della mia attività. Avevo già in mente di organizzare un primo incontro con qualche amico, produttore, fornitore o cliente, ovviamente con poche persone, perché abbiamo molto spazio, sia esternamente che internamente, e possiamo impostare i tavoli in maniera distanziata. Così mi sono detta “Sì, si può fare”».

L’intenzione primaria della proprietaria era quella di offrire una possibilità di ritrovo dopo tanti mesi sofferti: «Per fortuna siamo ancora qui, e abbiamo un grande desiderio di stare di nuovo insieme – commenta – non posso definirla “festa”, perché non riesco ancora ad utilizzare questo termine vista la situazione, ma per lo meno è un ritrovo. Gli artisti sono stati molto contenti, arriveranno anche da altre regioni: sarà un momento di ossigeno per le nostre menti, da vivere nella massima semplicità e nel rispetto delle norme di sicurezza». Dalle 9 del mattino, i pittori dipingeranno le loro opere e tutti coloro che prenderanno parte a questa giornata potranno valutare e votare per quella che sarà più di loro gradimento. Chi otterrà più consensi vincerà una cena per due, e al contempo il ristorante si impegnerà a scegliere ed acquistare un quadro dell’artista in questione. Alle 19.30 ci sarà un buffet, seguito da una cena ed altri eventi alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo info@duecigniristorante.com, oppure telefonare al numero 0733865182.