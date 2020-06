AUTO - La Sirio amplia l'offerta con una gamma che comprende il pick-up Hilux, il Proace Verso, il Proace e il nuovo Proace City. (Articolo Promoredazionale)

La Sirio, concessionaria del Gruppo Cascioli, ha ampliato la propria offerta dedicata al mondo delle aziende grazie al nuovo mandato di vendita e assistenza dei veicoli commerciali Toyota per le regioni Marche e Abruzzo. Toyota si mette al servizio delle aziende con una serie di veicoli commerciali affidabili e sicuri, progettati per rispondere al meglio a tutte le esigenze di mobilità. Ogni veicolo commerciale sarà compagno di lavoro ideale. È costruito con materiali resistenti e di qualità, sia nelle carrozzerie che negli interni. Le caratteristiche innovative e la tecnologia Toyota contribuiscono a rendere la vita più semplice e la guida più sicura e rilassata. La gamma dei veicoli commerciali comprende il prestante pick-up Hilux, lo spazioso Proace Verso, in grado di ospitare fino a 9 passeggeri, e il pratico Proace con un vano carico fino a 5,1 m³ e il Nuovo Proace City con un vano carico fino a 4,3 m³. Ogni vettura ha garanzia standard di 5 anni e/o 200.000 km.

Cascioli Group, con la divisione Veicoli Commerciali Toyota e Mercedes-Benz, vuole essere un partner di riferimento per una migliore definizione, selezione e ogni successiva necessità riguardante le flotte aziendali. Un’organizzazione snella e collaudata che utilizza tutti gli strumenti gestionali, operativi e finanziari per soddisfare tutte le esigenze. La forza del gruppo è quella di innovare e di offrire soluzioni a 360°, come fa da sempre. È grazie a questa forza che sono riusciti a raggiungere i traguardi più ambiziosi. Sappiamo che le aziende del territorio condividono la stessa missione, per questo Cascioli Group vuole accompagnarle verso il prossimo obiettivo, qualunque esso sia. Che sia una Spa, Srl o una Pmi, un ente pubblico o libero professionista, l’obiettivo e l’impegno consistono nel garantire soluzioni che coniughino in modo sostenibile efficienza, piacere di guida e salvaguardia dell’ambiente.

Cascioli Group divisione Veicoli Commerciali è al fianco delle aziende quando si tratta di pensare al futuro e garantire un parco veicoli ancora più conveniente, efficiente e sostenibile, attraverso la consulenza e la consegna a domicilio, soluzioni individuali e contratti su misura, un servizio efficiente con partner sempre all’altezza e competenti e orari assistenza extra lunghi e assistenza a domicilio. Oltre ad ampliare l’offerta prodotto, Cascioli Group sta ingrandendo anche la capillarità territoriale, grazie ad una nuova apertura a Civitanova, che vuole essere un punto di riferimento nella regione. Una struttura avveniristica, situata all’uscita del casello autostradale, nello svincolo della superstrada direzione Macerata-Foligno. Una posizione strategica per consentire a tutti i clienti di raggiungere il luogo più facilmente.

(Articolo Promoredazionale)