CALCIO - Il 23enne di Fiuminata, in forza al Venezia (serie B), è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare

E’ il maceratese Gian Filippo Felicioli il calciatore del Venezia positivo al coronavirus. Lo ha comunicato tramite una nota ufficiale il club veneto che milita in serie B : “Venezia FC comunica che il calciatore risultato positivo al quinto e sesto ciclo di tamponi è Gian Filippo Felicioli. Il giocatore arancioneroverde, che attualmente si trova in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, è asintomatico, in buone condizioni, ed è costantemente monitorato dall’Asl competente e dallo staff medico del club”.

Lo stesso Gian Filippo Felicioli, 23 anni da compiere, di Fiuminata (il padre Vincenzo è il sindaco del comune dell’entroterra), ha scritto un messaggio sui social: “Ciao a tutti. Purtroppo dopo 4 cicli di tamponi tutti negativi, al quinto sono risultato positivo al covid-19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone. Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell’infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore; è stata una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Potranno sembrare frasi già fatte, ma invito tutti a rispettare minuziosamente tutte le norme di sicurezza che sono state stabilite; anche se sono passati diversi mesi dalla comparsa di questo virus, quest’ultimo è ancora in circolazione e non bisogna prenderlo assolutamente alla leggera, per la tutela e la salute di tutti. Infine, ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni, il mister, il presidente, tutto il Venezia FC e tutte le persone che mi hanno fatto sentire il proprio affetto in questo momento. Un abbraccio e sempre forza Venezia”.

Felicioli, classe 1997, nato a San Severino, era arrivato a Venezia la scorsa estate a titolo definitivo dal Milan, che negli anni passati lo aveva girato in prestito al Perugia in Serie B, nella massima serie all’Hellas Verona e in precedenza all’Ascoli, sempre in cadetteria. In bianconero ha vissuto i migliori momenti.