L'HA EMESSA la Protezione civile: è valida per la giornata di domani, in tutto il territorio regionale

Temporali in arrivo. La Protezione civile delle Marche ha emesso un allerta meteo valida per tutta la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte. I temporali sono previsti in tutta la regione. Il bollettino meteo prevede temperature in lieve aumento nei valori minimi, in diminuzione nei massimi. Per quanto riguarda i venti: di brezza tesa, a tratti di vento moderato, sud orientali lungo la costa e sud occidentali nelle zone interne.