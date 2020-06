CALCIO FEMMINILE - Il presidente Massimiliano Avallone riparte dai nomi della scorsa stagione e annuncia che la prima squadra punterà a salire in Serie C

Il calcio femminile maceratese vuole crescere sempre di più. Il presidente della Yfit (“Youth Fitness”, gioventù in forma) Massimiliano Avallone ha confermato tutto lo staff tecnico dello scorsa stagione. In primis coach Alberto Scuffia responsabile tecnico della società ed allenatore della prima squadra del torneo di Eccellenza, che nel 2019 ha portato a casa la Coppa Italia, e della squadra della categoria giovanissime interregionale (2007-2006), che anche quest’anno hanno dimostrato carattere e grande crescita tecnica. Confermato tutto lo staff tecnico del settore giovanile scolastico, con Marina Fiorentini (Uefa B) allenatrice delle categorie Piccole Amiche (2014-2013) e Pulcini ( 2012-2011-2010), con Claudia Di Cato (Uefa B) allenatrice della categoria Esordienti (2009-2008) e con Federica Romiti la preparatrice atletica per l’attività motoria di base e prima squadra. Mantiene il proprio incarico anche la dirigente Romina Amici. A breve in casa Yfit si annunceranno nuovi importanti ingressi che rafforzeranno il vivaio delle calciatrici bianco blu. Grazie all’ottimo lavoro degli ultimi anni portato avanti dal team della Yfit, il calcio femminile vedrà un bel gruppo di squadre ed atlete pronte al via dalla prossima stagione: su tutte la prima squadra, che ha come obiettivo quello di andare in Serie C. Questa estate, dal 29 giugno, inizieranno i centri estivi nel campo di Collevario, a Macerata: il“Yfit Football Camp”, rivolto appunto al calcio femminile. Mentre dal 1 luglio si apriranno le iscrizioni valide per la prossima stagione agonistica per i campionati regionali, interregionali e per la Coppa Marche.