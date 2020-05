IN CAMMINO - Le nuove attività previste dall'iniziativa organizzata dall’Us Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale

Prosegue nel territorio comunale il progetto “Sport a Treia”, iniziativa organizzata dall’Us Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche. Oltre ai video di attività fisica, che è possibile trovare sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche, sul canale youtube dell’Unione Sportiva Acli Marche, sul sito www.usaclimarche.com e sul gruppo whatsapp “Camminata Macerata” (al quale è possibile iscriversi inviando un messaggio al numero 3442229927), nelle prossime settimane sono previste ulteriori attività. Sabato 13 giugno (dalle 15 alle 18) e domenica 14 giugno (dalle 9 alle 12), infatti, ci sarà la prima lezione di un corso gratuito base di nordic walking (con ritrovo a San Lorenzo di Treia davanti al bar). Ai partecipanti è consigliato abbigliamento sportivo. I bastoncini per il corso saranno messi a disposizione dall’organizzazione dell’iniziativa. La seconda data di svolgimento dell’iniziativa sarà comunicata successivamente. Il corso, in caso di maltempo, sarà rinviato. Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3482407754 oppure si possono consultare il sito o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.