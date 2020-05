Civitanova omaggia

il maresciallo Piermanni

CERIMONIA in forma ristretta lunedì alle 18,30 in ricordo del carabiniere ucciso in un conflitto a fuoco

16 Maggio 2020 - Ore 15:53 - caricamento letture

Lunedì 18 maggio alle 18,30 sul Lungomare Sud Piermanni, verrà celebrato in forma ristretta (in linea con le normative sanitarie nel contrasto al Covid 19), dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Arma Carabinieri il ‘43° Ricordo del sacrificio del Maresciallo Piermanni’, Medaglia d’oro al Valor Militare. Un anniversario doloroso che la Città e l’Arma vogliono ricordare anche in questo anno drammatico. Il Maresciallo Piermanni perse la vita valorosamente nel corso di un conflitto a fuoco il 18 Maggio del 1977 alla stazione di Civitanova Marche. Un eroe positivo che si sacrificò in difesa della legalità e che Civitanova vuole ringraziare e non vuole dimenticare. Il programma delle celebrazioni che saranno essenziali prevede la deposizione della corona di alloro, alla presenza della Signora Piermanni, del Sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’Ispettore Regionale dell’Associazione Carabinieri, Generale Tito Baldo Honorati e del Presidente del Consiglio, Claudio Morresi. Alle 19 si terrà, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento pandemico, la Santa Messa nella Chiesa di S. Pietro officiata dal parroco, Don Mario Colabianchi.

