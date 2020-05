L'INIZIATIVA organizzata da Us Acli, Asd Green Nordic Walking e Amministrazione comunale col sostegno della Regione Marche

Nonostante il difficile periodo del Coronavirus, il progetto “Sport a Treia” ha preso comunque il via. L’iniziativa, organizzata dall’Us Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche, inizia attraverso la pubblicazione di esercizi di mobilizzazione e attivazione prima e dopo una camminata a cura della professoressa Alessia Testa. «Si tratta di consigli da utilizzare in questo periodo, nel quale è possibile svolgere l’attività sportiva solo a livello individuale e non di gruppo – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – . I video sono disponibili sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, sul canale youtube dell’Unione Sportiva Acli Marche, sul sito www.usaclimarche.com e sul gruppo whatsapp “Camminata Macerata” (al quale è possibile iscriversi inviando un messaggio al numero 3442229927)». «L’abbinamento tra sport e salute – dicono Giulio Lucidi, presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche e David Buschittari vice sindaco di Treia – è alla base di questa iniziativa progettuale che mira, anche in questo periodo difficile, a far praticare corretta attività fisica ai cittadini al momento a livello individuale. Tra l’altro il via a questo progetto viene dato alla vigilia della Giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa, programmata per domenica 17 maggio. Vari studi scientifici hanno evidenziato che se l’ipertensione è moderata, l’esercizio fisico può essere il primo mezzo di trattamento non farmacologico, magari abbinato ad una dieta con poco sale ed a calo ponderale. La pratica di esercizi che stimolano in modo apprezzabile il sistema cardiocircolatorio diminuisce del 35% la probabilità di sviluppare ipertensione arteriosa tra le persone che ne possono essere predisposte. L’invito è dunque a muoversi frequentemente e ad utilizzare i video del progetto “Sport a Treia” per fare attività fisica in maniera continua e corretta”. Il progetto “Sport a Treia” prevede, appena sarà possibile tornare a fare attività sportiva di gruppo, lezioni gratuite di nordic walking, ulteriori attività sportive gratuite a favore di varie fasce della popolazione che saranno realizzate nel territorio comunale fino al mese di settembre 2020».