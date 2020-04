L'AVVISO della Protezione civile regionale è valido per la giornata di domani. Una veloce perturbazione affievolirà le temperature della primavera

Dopo Pasquetta, da domani una veloce perturbazione affievolirà le temperature della primavera anche sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato stamattina un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento forte valido dalle ore 9 alle ore 18 del 14 aprile. Il transito di una veloce saccatura sul mar Adriatico durante la prima parte della giornata di martedì, associata ad aria in quota fredda e instabile, favorirà anche sulla nostra regione un temporaneo aumento dell’instabilità con rovesci o temporali sparsi e raffiche post-frontali lungo la fascia costiera. Nel dettaglio l’avviso prevede venti che potranno raggiungere intensità di vento teso, in particolare durante la parte iniziale del periodo di validità sui settori costieri settentrionali; le raffiche potranno poi raggiungere, in particolare nel corso del pomeriggio, intensità di burrasca.

Sostieni Cronache Maceratesi

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Cm impiega tutte le sue forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti pubblici destinati all’editoria. Riteniamo che in questo momento l’informazione sia fondamentale perciò la nostra redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti pubblicitari che ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il meglio.

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se sei uno dei 90mila che ci leggono tutti i giorni (sono circa 800mila le visualizzazioni giornaliere), ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

IBAN: IT49R0311113405000000004597 - CODICE SWIFT: BLOPIT22 Banca: UBI Banca S.p.A - Intestatario: CM Comunicazione S.r.l

Per il Bonifico Bancario inserisci come causale "erogazione liberale"