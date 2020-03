#BIANCORAGGIO - Il vincitore del concorso internazionale per progetti di teatro musicale contemporaneo / performativi-installativi sarà annunciato entro metà maggio

Sono stati resi noti i quattro progetti finalisti della terza edizione del concorso Macerata Opera 4.0 bandito per under35 dall’Associazione Arena Sferisterio, in coproduzione con Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Marche Teatro e Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e in collaborazione con Opera Europa, per scegliere una produzione inedita di teatro musicale contemporaneo o un progetto performativo-installativo, da inserire nella programmazione del festival 2020. Si tratta di: “Brave” New World presentato da Hannah Gelesz (regia e libretto), con Bernadett Tarr (musica) e Daniel Besnyo (video proiezioni); Eco… Raggio presentato da Marco Fragnelli che firma la regia, con Sara Culzoni (libretto), Enea Lkeshi (musica), Rosita Vallefuoco (scenografia), Carmen Falanga (costumi); Mi chiamo Tosca e mi hanno spinto presentato da Silvia Giordano (coreografia, regia, coordinamento), con Rafailia Bampasidou (musica), Giada Cerri (scene e installazioni), Cristina Bandini (costumi); Un passo nuovo, una parola nuova presentato da Antonio Smaldone, con Marco Benetti (musica), Stefano Zullo (scene e costumi), Riccardo Olivier (coreografia), Paolo Vitale (light designer).

La giuria, che ha selezionato i finalisti sui 16 progetti idonei e che sceglierà il vincitore, è composta da: Barbara Minghetti, direttrice artistica Macerata Opera Festival – presidente, Paolo Cantù, direttore generale e artistico Fondazione I Teatri, Fabrizio Grifasi, direttore artistico RomaEuropa Festival, Francesco Lanzillotta, direttore musicale Macerata Opera Festival, Emanuele Masi, direttore artistico per Bolzano Danza, Teatro Stabile Bolzano, Luciano Messi, sovrintendente Macerata Opera Festival, Stefania Monteverde, Assessore alla Cultura, Comune di Macerata, Velia Papa, direttore Marche Teatro e Fondazione Teatro delle Muse, Marco Sinopoli, compositore di “Can You HearT Me”, progetto vincitore della scorsa edizione. Il progetto vincitore sarà annunciato dalla giuria entro la prima metà di maggio, scegliendo quello che ha sviluppato in maniera più creativa e contemporanea, il tema del Festival 2020 #biancocoraggio, legato ai tre titoli d’opera principali, Tosca, Don Giovanni e Il trovatore, e pensato per evocare e approfondire i temi dell’emancipazione, dell’illuminismo e del destino attraverso tre diverse epifanie del “coraggio”: leale, beffardo, valoroso. Lo spettacolo verrà realizzato e rappresentato durante il Macerata Opera Festival 2020, al teatro Lauro Rossi il 24, 25 e 26 luglio alle ore 18, con anteprima il 18 luglio alle 18. Inoltre verrà programmato anche nell’ambito delle manifestazioni gestite dalla Fondazione I Teatri e da Marche Teatro relative alla stagione 2020/2021.