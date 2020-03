PROMOZIONE - Prenderà il posto di Davide De Filippis. Il presidente Profili: «E' una scelta fatta anche in vista del prossimo anno. Guardiamo avanti e iniziamo a programmare il futuro»

di Michele Carbonari

Mauro Profili ha scelto: Massimo Ciocci sarà il nuovo allenatore della Civitanovese. Scaricato mister Davide De Filippis, tornato nel Lazio a causa dell’emergenza Coronavirus, la scelta del patron è ricaduta sul tecnico di Corridonia. Nato il 25 febbraio 1968, Ciocci vola nel professionismo e dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter debutta in Serie A con la maglia nerazzurra a 19 anni, sotto la guida di Trapattoni. Un mese dopo l’esordio, segna il primo gol in campionato contro la Fiorentina. Prosegue la carriera in massima serie con Padova, Ancona, Cesena, di nuovo Inter, Spal, Genoa e Padova. Nelle categorie minori indosserà le casacche di Pistoiese, Verbania e Borgosesia. In carriera vanta due presenze con la nazionale Under 21, condite da una rete contro la Francia al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto ai quarti di finale dell’Europeo del 1988. In bacheca anche un Torneo di Viareggio con l’Inter nel 1986.

Abbandona il calcio giocato nel 2001 con 80 centri all’attivo, per poi intraprendere la carriera da allenatore. In questa veste l’esperienza più significativa è quella nell’Academy Inter in Giappone, ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico mentre nel 2018 allena l’Under 14 del Jiangsu Suning. Fa ritorno in Italia e si candida alle elezioni comunali di Corridonia ottenendo un buon numero di voti, poi lascia la politica. In questi giorni la chiamata della Civitanovese, accettata fra mille incognite ovviamente. Il mondo del calcio è fermo come tutte le altre attività sportive e i tempi della ripresa, se ci sarà, sono ancora molto incerti. «Questa è una scelta fatta anche in vista del prossimo anno. Guardiamo avanti e iniziamo a programmare il futuro», dichiara il patron Mauro Profili.