ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Studio Gamma, ente di formazione accreditato dalla Regione Marche e società di consulenza in sicurezza sul lavoro, ambiente e sicurezza alimentare, ricerca soggetti qualificati con esperienza nel settore per ampliamento del proprio organico. Richiesta piena conoscenza del decreto legislativo 81/08 e/o testo unico ambientale e/o pacchetto igiene. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare Cv a: studiogamma.risorseumane@gmail.com.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un/a addetto/a macchina cnc (cod. annuncio Conf 205), con esperienza minima nella mansione. La risorsa si occuperà di attrezzaggio di torni cnc, gestione delle macchine in produzione e controllo dei particolari prodotti. Si richiede conoscenza/esperienza nella lettura ed interpretazione dei disegni tecnici, nell’utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, etc.) e nell’utilizzo di programmi Cad. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il Cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679) specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa edile cerca un muratore esperto. Sede di lavoro: Apiro. Rif.: 11220

Struttura settore ristorazione cerca un cuoco e un aiuto cuoco esperti. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 11219

Centro estetico cerca un’estetista qualificata e con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11218

Struttura settore ristorazione cerca un/a barista con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Caldarola. Rif.: 11217

Impresa di costruzioni cerca: un geometra di cantiere esperto e muratori/manovali edili con esperienza. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11216

Impresa edile cerca un idraulico esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11215

Azienda settore confezioni cerca: cucitrici esperte (Rif.: 11214) e una modellista con esperienza nell’utilizzo del programma Modalis. Si valutano anche giovani per un eventuale tirocinio (Rif.: 11202). Sede di lavoro: Matelica.

Azienda settore plastica cerca un/a impiegato/a amministrativo/commerciale con buona conoscenza dell’inglese e in possesso di agevolazioni per l’assunzione. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11213

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico esperto disponibile a trasferte fuori regione. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 11212

Impresa agricola cerca un vivaista preferibile in età di apprendistato. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 11211

Azienda settore metalmeccanico cerca un saldatore a fiamma e/o un apprendista con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 11209

Falegnameria cerca un falegname con esperienza maturata presso aziende artigianali. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11207

Cooperativa cerca addetti all’accoglienza e vigilanza part time nei fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11206

Queste le offerte di tirocini:

Azienda settore commercio cerca un impiegato amministrativo con età max 29 anni. Sede di lavoro: San Ginesio.

Agriturismo cerca un’inserviente di cucina. Sede di lavoro: Caldarola.

Azienda settore elettrico cerca un elettricista con età max 28 anni. Sede di lavoro: Loro Piceno.

Struttura settore ristorazione cerca una banconista di gelateria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Camerino.

Azienda produzione beni di lusso cerca addetti/e alla produzione con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Urbisaglia.

Azienda settore arredamenti cerca un/a ragioniere/a part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Caldarola.

Officina cerca un gommista anche prima esperienza. Sede di lavoro: Matelica.

Studio commerciale cerca un/a laureato/a in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Esanatoglia.

Azienda settore terziario cerca un/a ragioniere/a con laurea in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Tolentino.